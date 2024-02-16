《盤中解析》「積」情退卻、AI降溫 台股翻黑

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【時報記者王逸芯台北報導】美股續揚，數據顯示美國零售銷售降幅超過預期，導致市場對聯準會(Fed)在未來幾個月降息的希望升溫，四大指數漲多跌少，僅費城半導體小跌。台股在經歷昨(15)日金龍年開紅盤的飆漲逾500點後，今(16)日指數以18639.66點開出，一度上漲約50點之多，其後漲幅收斂陷入高檔震盪，10:00過後，台積電(2330)、部分AI股修正壓力加劇，台股指數翻黑，現階段高基期股追價風險轉增，操作建議區間18400點～19100點。

權值股部分，台積電(2330)今日股價漲多降溫，開低後跌幅在盤中擴大，一度逾1%，股價最低觸689元；聯電(2303)同樣小跌震盪，早盤後跌幅約0.5%；聯發科(2454)小跌震盪、盤中跌幅約0.5%；鴻海(2317)則震盪於平盤附近。

AI族群今日走勢分歧，PC相關較為強勢，雙A早盤後急拉，宏碁(2353)一度飆漲逾8%，最高觸49.75元，華碩(2357)亦大漲逾4%。技嘉(2376)震盪走高，早盤後漲幅一度達3.5%，其後大盤紅翻黑，漲幅也見收斂。廣達(2382)受到1月營收表現不如預期的衝擊，股價開低走低，重挫逾6.5%，跌破10日均線；緯創(3231)則是開低後震盪，盤中跌幅擴大至3%。

半導體族群今日見中小型個股點火演出，IC封裝有菱生(2369)、華泰(2329)攻上漲停；揚智(3041)、立積(4968)開高走高，早盤後雙雙奔上漲停。

分析師表示，現階段盤面資金集中化，昨(15)日電子半導體、AI相關資金佔比達8成，預估除強勢股輪動可能漸趨加速，且需留意越來越多個股遭資金排擠效應加劇的「指數帶動效應窄化」現象。高基期股追價風險轉增，操作建議區間18400點～19100點。

以台股技術線型來看，各期均線均呈現多頭排列，KD在80鈍化，有利指數盤堅上揚。本周總經數據周五將公佈的1月PPI將呈緩降，當可減緩市場對今年降息時點推遲至6月以後的負面情緒。