台積電撐得起7字頭？專家精算AI大贏家首選IP股

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【旺得富理財網 李宗莉】台股龍年開紅盤跳漲5百多點，不僅創高，成交值更爆出5024億元大量，但補漲過後，台積電能否撐住700元天價，分析師由「戴維斯雙擊原理」分析，EPS翻倍的公司，本益比也能從15倍翻至30倍，相乘之下股價漲幅上看4倍，以台積電今明年EPS各估37.2元及46.2元來看，對照股價709元，本益比不到20倍，明年更僅15倍，中期往4位數走可以期待。

至於AI最大受惠者的IP股，在世芯-KY、力旺等千金股領軍下，金麗科、神盾、安國等3家，目前市值都低於400億元，潛在比價空間大。

大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，春節台股休市期間，美股AI相關公司股價狂漲，尤其NVIDIA、台積電ADR漲幅皆超過兩位數，台股補漲是必然，抱股過年的投資人樂開懷，但大漲之後，難免會擔心是否爆量見高點，但她認為，AI新商機帶動下，這個大驚奇才剛開始，不要預設高點，而選股才是真正重點。

隨萬八將成為台股地板，台積電占權重超過28%，加上邊緣AI今年剛開始，對以電子為主的台股相當有利，空手投資人要積極建立持股，想等拉回到萬八以下的機率愈來愈小。

台積電高速運算及手機貢獻達8成，先進製程推升獲利可期，今明年EPS預估可達37.2元及46.2元，對照股價709元，本益比不到20倍，明年更僅15倍，加上AI商機龐大，中期股價往4位數走可以期待。

投資人在選股上一定要了解「戴維斯雙擊」的原理，才不會錯失了多頭市場的大波段行情。「戴維斯雙擊」是指1家公司EPS上修的過程，PE（本益比）也會上修，它們會交互影響，也就是股價=EPSxPE的道理。

市場會與給不同成長性的公司有不同的「合理本益比」，一般來說，成長股的本益比通常可達20倍以上，若EPS有倍增空間的超高成長股、本益比可往30倍，甚至50倍以上（在美股則可達100倍以上本益比）。

阮蕙慈指出，EPS可望翻倍的公司，本益比能從原本的15倍上修至30倍，股價漲幅也就不會只是翻倍而已，在相乘之下股價可能達到4倍。

新商機如AI在台股及美股頻頻創下大驚奇，這是因為大語言模型外，還有小語言模型及邊緣AI，其中IP股受惠最大，世芯-KY來到4430元新高，神盾再度漲停、離新高只剩臨門一腳，神盾家族已成為台股的IP家族，尤其以先進製程為主，投資人不用預設高點。

尤其IP股中，世芯-KY市值已經到3,393億元、力旺則達2,420億元，但高成長的如金麗科市值362億元、神盾市值205億元、安國179億元，都有很大的比價空間。

阮蕙慈強調，今年主軸在AI的態勢已經確立，美台股市接連演出個股的大驚奇，這一切還只是剛開始，投資人不要錯失了個股的大波段獲利機會。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。