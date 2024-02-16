00919蟬聯台股ETF人氣王 專家曝這樣買最划算

每周台股ETF集保戶股權分散統計出爐，根據2024年2月5日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周微增10,321人，連續兩周增加，總受益人從去年底的6070628來到6409060人，進一步觀察，上周56檔台股ETF中有23檔受益人增加，其中以00919群益台灣精選高息ETF周增5694人蟬聯冠軍最具人氣，其他包括00929、00878都有增加千人以上；反之00881減少1383人最多，0050減少1051人居次，00900、00896、00888受益人均微幅減少。

整體來看，高股息ETF的00919、00929、00878持續吸睛，而00919類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此最受投資人青睞。市場法人表示，農曆年長假後，大家口袋應該較充裕，年後加碼行情可期，穩健投資人可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。

而投資不敗教主陳重銘在部落格以「除息後的00919還值得買嗎？現在才進場的投資人有什麼值得期待？」發文表示，投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，以00919這次發放0.55元股利計算，每年領到的股利為0.55 x 4 x 12= 26.4元，以22元股價計算可以買回26.4 ／ 22 = 1.2張，持股可以從12張增加為13.2張，等於一年增加了10％。只要堅持下去，複利的威力會讓持有張數越來越多。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，一般受薪上班族若無儲蓄及投資的習慣，很容易就成為所得重分配下的犧牲者，年終到手別亂花，應該做好理財規劃，小錢也能滾出大效益。以台股來說，台股高息ETF是穩健型投資人不錯的選擇。考量美、歐兩大央行的貨幣政策將在2024年陸續轉向，有助於資本市場評價提升。台灣在科技股出口轉強帶動下，預估整體景氣將重啟成長，台股企業獲利也可望在2024年轉為成長。考量台股在出口產業帶動下，景氣已在回升軌道，配合資金朝向寬鬆，將有利中長多格局發展，建議可趁回檔分批擇優佈局。