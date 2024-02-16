台郡對業績有信心 外資看法卻不太一樣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】軟板產能過剩競爭壓力湧現，儘管軟板廠台郡（6269）有信心在接下來的產業調整期獲利能力不會輸給同業，2家美系及日系外資最新報告卻保守看待台郡，其中1家美系外資及日系外資同步給予台郡「中立」評等，另一家美系外資則給予台郡「賣出」評等。

軟板產業因新產能陸續開出，且終端需求疲弱而面臨產能過剩、殺價競爭，台郡亦謹慎因應，台郡財務長熊雅士表示，2024年雖面對產業衰退疑慮，台郡將以數年前即開始研發的高頻傳輸技術，開發因AI帶來巨量及高速運算市場發展後將產生的訊號傳輸需求，2024年營運重心將專注開展傳輸技術整合及產品結構調整佈局，滿足客戶傳輸解決方案需求，我們有信心在接下來產業調整期，獲利能力應該不會輸給同業。

台郡2023年合併營收為327.29億元，年減18.3%，合併毛利率為14.8%，年減2.2個百分點，營業淨利率為5%，年減3.8個百分點，稅後盈餘為20.67億元，年減41.3%，每股盈餘為6.45元，其中2023年第4季合併營收為84.98億元，季增6.1%，年減23.6%，終端消費疲弱，致使單季合併毛利率為16%，季減2個百分點，年減0.1個百分點，營業淨利率為6.6%，季減1.7個百分點，年減1.4個百分點，稅後盈餘為6.3億元，季減18.7%，年增15.9%，單季每股盈餘為1.96元。

台郡法說會後，美系及日系外資最新報告均保守看待台郡，其中日系外資因市佔率不斷惡化，將台郡2024年/2025年獲利下調32%/28%，重申「中立」評等，目標價90元；1家美系外資也給予「中立」評等，目標價則由90元下修至74元，至於另一家美系外資則給予台郡「賣出」評等，目標價從91元下修至69元。