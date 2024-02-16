《基金》存股族看過來 這檔ETF不與「真高息」擦肩而過

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【時報記者任珮云台北報導】2021年全球航運市場火熱，金融業慘淡，讓2022年高配息光環落在航海王身上，金融股配息則呈現大縮水，可以看出，存股族的資產配置若只侷限部分產業，就可能與「真高息」擦肩而過。「統一台灣高息動能ETF」（00939），所追蹤的臺灣高息動能指數其成分股不受產業限制，只要是高息且有獲利成長的優質企業都會入列，檢視十大持股名單，既有高息股、又有主流強勢股，還順勢搭上AI新應用的大浪潮。

00939追蹤的指數篩選母體是上市櫃發行市值及自由流通市值前250大企業，採樣範圍適中，核心選股邏輯是透過每股盈餘、營業利益率、股利率等三指標，篩選出「公司要賺錢、經營有效率、高股息標的」之基本面獲利穩健、股利率名列前茅的優質企業，且不侷限在單一產業，只要是符合篩選指標，各產業高息標的統統入列，單一持股上限8%。此策略反映在股利率表現相當亮眼，據歷史數據模擬回測，指數近5年平均股利率達9.85%。

攤開前十大持股來看，成分股正好搭上AI成長動能題材，包括：AI晶片、AI伺服器相關受惠股都一把抓，顯示選股策略涵蓋全面性、編制周全的高息指數，可讓投資組合兼顧高息與成長動能。

統一投信認為，今年資金行情受惠於降息效應將全面啟動，台股後市欲小不易。00939將在3/1~3/5募集，是農曆年後首檔新募集的高息ETF，採月配息、月底領息制。