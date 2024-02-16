《金融》台股ETF受益人統計 上周00919蟬聯人氣王

【時報記者任珮云台北報導】每周台股ETF集保戶股權分散統計出爐，根據2024年2月5日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周微增10321人，連續兩周增加，總受益人從去年底的607萬0628來到640萬9060人；進一步觀察，上周56檔台股ETF中有23檔受益人增加，其中以群益台灣精選高息(00919)周增5694人蟬聯冠軍最具人氣，其他包括復華台灣科技優息(00929)、國泰永續高股息(00878)都有增加千人以上。反之國泰台灣5G+(00881)減少1383人最多，元大台灣50(0050)減少1051人居次，富邦特選高股息30(00900)、中信綠能及電動車(00896)、永豐台灣ESG(00888)受益人均微幅減少。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，一般受薪上班族若無儲蓄及投資的習慣，很容易就成為所得重分配下的犧牲者，年終到手別亂花，應該做好理財規劃，小錢也能滾出大效益。以台股來說，台股高息ETF是穩健型投資人不錯的選擇。考量美、歐兩大央行的貨幣政策將在2024年陸續轉向，有助於資本市場評價提升。台灣在科技股出口轉強帶動下，預估整體景氣將重啟成長，台股企業獲利也可望在2024年轉為成長。考量台股在出口產業帶動下，景氣已在回升軌道，配合資金朝向寬鬆，將有利中長多格局發展，建議可趁回檔分批擇優佈局。

投資不敗教主陳重銘在部落格以「除息後的00919還值得買嗎？現在才進場的投資人有什麼值得期待？」發文表示，投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，以00919這次發放0.55元股利計算，每年領到的股利為0.55x4x12=26.4元，以22元股價計算可以買回26.4/22=1.2張，持股可以從12張增加為13.2張，等於一年增加了10%。只要堅持下去，複利的威力會讓持有張數越來越多。