2／16盤中熱門焦點股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今（2/16）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）華城衝高不成變臉 機電股火力旺免驚

元月營收全面改寫同期新高的重電四雄受益台電強韌電網計畫釋單，市場樂觀今年營收獲利可望續創高，今日由士電(1503)噴發大漲6%率先發動攻勢，中興電(1513)也彈漲半跟緊追在後，亞力(1514)、東元(1504)、樂事綠能(1529)同步走強表態，華城(1519)衝高後遭獲利了結翻黑成拖油瓶，千金股亞德客-KY(1590)盤中獲買盤敲進大漲5%，而元月營收表現亮眼的鈞興-KY(4571)金龍年開市即笑納2根漲停表現最靚，推升電機股逆勢走高。

重電四雄元月合併營收全面改寫同期新高，受益台電強韌電網計畫釋單，在手訂單均逾百億元，訂單能見度看到2026年以後，市場樂觀今年營收獲利可望續創高，1月合併營收39.08億元、年增23.72％的士電(1503)重電事業訂單爆滿，今年拚兩位數成長，今日率先發動攻勢一度大漲6%，站上今年高點135元。

中興電1月合併營收19.43億元、年增9.4％，接獲台電161KV及345KV超高壓氣體絕緣開關（GIS）設備訂單，加計今年初接獲離岸風電升壓站統包工程訂單，市場預估在手訂單近400億元，訂單能見度看到2027年，部份長單能見度甚至看到2030年，今日同步強彈半根停板，重登五日線之上。

亞力今年初接獲台電、台鐵花東雙軌工程及公共工程等訂單，1月訂單逾30億元，推升1月合併營收達6.47億元，年成長22.87％，盤中最高來到86元，隨後陷入震盪整理。

華城1月合併營收6.75億元、年增266.59％，除台電強韌電網計畫釋單挹注，陸續接獲美國各州電力公司採購大型電力變壓器及小型配電變壓器訂單，今年外銷營占比可望提高至40％，並開始預接2026年訂單，今日衝高遇壓回落500元之下震盪。

專業精密齒輪廠鈞興-KY(4571)元月合併營收為3.18億元，年增72.53%，創下歷史新高，第一季為傳統淡季，預估營收較上季持平或微增，金龍年開市好兆頭，獲買盤點火連拉2根漲停，站上逾2年高點。

台股昨日大漲500點後，短期不易出現連續性大漲，只要守住開紅盤當日低點，後市將可維持盤堅格局，上檔有望向萬九大關挺進。中小型股表現將優於權值股，分析師看好金龍年明星產業，邁向淨零碳排的綠電、重電需求看俏。(時報資訊 龍彩霖)

（2）產業庫存去化正向 自行車三雄競速勝大盤

自行車產業在過去幾年賺了一波防疫財，疫後復甦後，高庫存令業者傷透腦筋，歷經超過1年的庫存去化，2024年產業露曙光，營運有望重返疫前水準。台股自行車三雄美利達(9914)、巨大(9921)及鏈條廠桂盟(5306)，16日成功吸引買盤搶先布局，股價強勢表態、優於大盤。

美利達今早開高後突破190元關口，盤中一度站上198元，股價大漲7.7%。巨大盤中勁揚逾6%衝過年線，股價來到197元。桂盟逐漸走升逾8%、強登年線。

整體來說，美利達、巨大目前高階車種庫存調整進度優於中低階車種，加上電動自行車及運動休閒車款需求強勁，產業最壞情況已過，今明兩年有望重返成長軌道。自行車零件廠庫存調整大致完畢，桂盟自行車零件出貨將回溫。

觀察自行車三雄元月財報，桂盟年月成長率先翻正。美利達單月營收約15.73億元，月增2.99%、年減31.12%；巨大單月營收約47.94億元，月增15.01%、年減17.73%；桂盟單月營收約4.63億元，月增45.82%、年增19.33%。(時報資訊 廖小蕎)

（3）盤中熱門焦點股：

1.華泰(2329)：AI強勢股，今年營運續看旺，放量飆上漲停。

2.敬鵬(2355)：汽車板需求回升推升稼動率，外資回頭布局，推動股價大漲8%，突破50大關。

3.永捷(4714)：1月營收年增25%，早盤攀上漲停18.95元，寫逾12年新高價。

4.光聖(6442)：1月營收月增逾8%，寫近7個月高點，激勵股價漲停、登天價112元。

5.宏碁(2353)：拚當A咖，軟硬體全面跟上，買盤給力彈升5%，重登月線之上。

6.麗臺(2465)：去年Q4轉盈+比特幣今年大漲，連拉4根漲停，續闖歷史高價。

7.迎廣(6117)：沾光AI，元月營收寫近10年最好，盤初火速攻頂，攻克月線。

8.昆盈(2365)：1月營收雙成長，無懼遭列注意股，持續噴發大漲，改寫逾10年高價。

9.冠軍(1806)：出貨暢旺帶動1月營收年增124%，早盤快攻登上漲停。

10.工信(5521)：1月營收雙成長，年增率逼近八成，一度強登漲停板，爾後漲幅維持5%。

11.台積電(2330)：昨夜ADR回落0.19%，盤初股價開平走低，限縮大盤漲幅。

12.永豐實(6790)：1月營收10.33億元，月增17.39%、年增30.90%，激勵盤初股價彈升逾5%，改寫2022年5月下旬來新高。

13.永豐餘(1907)：1月營收67.73億元，月增3.09%、年增41.65%，盤初不甩外資連3日賣超，股價直接向上叩關月線。

14.華紙(1905)：1月營收18.78億元，月增2.65%、年增31.31%，昨獲外資轉買超334張，股價續漲、收復全短均。

15.世紀鋼(9958)：具政策題材，昨獲內資聯手買超2177張，完勝外資賣超1231張，盤初股價創252新天價。

16.海光(2038)：1月營收8.16億元，月減4.95%、年增55.59%，昨獲外資轉買超142張，盤初彈升逾3.5%，收復20關、3短均。

17.三陽工業(2206)：1月營收64.19億元創高，月增39.65%、年增42.61%，今早量價俱揚，漲近5%。

18.帝寶(6605)：1月營收改寫同期高，獲外資連兩日買超，多頭拚返160關。

19.堤維西(1522)：1月營收刷新同期高，吸引三大法人連7日買超達9534張，今日勇奪汽車人氣王，股價急追去年12月中波段高點。

20.鈊象(3293)：元月稅前EPS 5.63元，昨逆勢走低，今日強彈逾3%，暫高見866元、刷歷史第三高價。

21.士電(1503)：元月營收寫同期高，今年重電事業拚兩位數成長，站上今年高峰135元。

22.力山(1515)：1月合併營收8.16億元，年增265.75％，聞訊跳漲半根停板，一舉收復月線及半年線。

23.中興電(1513)：，元月營收寫同期高今年有信心拿下台電300億元訂單，多頭鼓掌彈升5%。

24.統一證(2855)：1月每股盈餘0.283元，外資翻多點火，向上彈升逾2.5%，站上近1個月高。

25.佳和(1449)：1月營收年增逾200%，股價衝高近9%，衝破季線。

26.美吾華(1731)：全新化妝品廠下半年完工啟動，早盤股價走揚。

27.星通(3025)：攻海外電力及鐵路市場，帶動股價勁揚逾9.5%。

28.合世(1781)：1月業績續發酵，噴量再吞一根漲停，股價來到17.8元。

29.新至陞(3679)：1月營收為3.93億元、年增115.99%，多方群起歡呼，大漲亮紅燈。

30.志聖(2467)：台積供應鏈一員，利多效應持續發酵，一舉躍升漲停板。

31.川湖(2059)：1月營收創15月高且外資祭出1405元目標價，多方趕路拉高5%，續寫新天價。

32.帆宣(6196)：看好半導體產業回升，外資昨日買超2540張，多方續強突破165元，創近二年高點。

33.南俊國際(6584)：切入高U數伺服器點火營運，自1月底來天天有高價，開盤即一根漲停板。

34.M31(6643)：目前列處置股，隨著多數千金股股價承壓，股價開高走低。

35.日月光投控(3711)：1月營收同期次高，看下半年成長加速，股價創歷史新高達144元。

36.世芯-KY(3661)：搭AI快車，今年獲利續挑戰新高，股價再創高後壓回，股王地位穩固。

37.力旺(3529)：股價未再創高並急速壓回，與信驊(5274)力拚第二高價股。

38.聯陽(3014)：1月營收6.25億元，年增42.28%，連二天大漲。

39.立積(4968)：1月營收年增36.25%，並備戰Wi-Fi7商機，股價漲停、創本波段高點。

40.長榮(2603)：1月營收283.52億元，月增19.96％，年增8.04％，股價反彈。

41.神盾(6462)：全力做多再軋空，股價再創高，集團股安國(8054)等全數強攻。

42.擎亞(8096)：1月營收年增170.54%，早盤勁揚約6%，一舉收復短均及月線。

43.桂盟(5306)：自行車產業庫存去化正向，買盤搶先進駐，盤中急升7.7%。

44.美利達(9914)：高階車種庫存去化顯著，今年營運拚重返疫前水準，早盤突破190元關口。

45.富邦媒(8454)：元月營收年增逾1成、創同期新高，再搶攻開工提神商機，早盤開高後挑戰5日線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）元月營收雙降 廣達短線賣壓沈重

廣達（2382）今開低震盪趨疲，主要原因係受制元月營收呈現月減、年降利空，加上二月出貨天數少，更被質疑營收或再探底？迄上午11：31的市價暫報250.5元，大跌6%。

公司在15日公布1月合併營收，受傳統淡季影響，單月營收729.37億元，月減21.49％、年減19％，創近21個月新低；展望後市，廣達指出，筆電全年能見度仍偏低，AI伺服器業務若缺料緩解，最快第二季就能有營收貢獻。

美系四大CSP業者相繼調升今年資本支出，持續強化布局AI之下，AI伺服器仍是廣達今年重要的營運動能。微軟1月30日公布財報時指出，第二季度（2023年10～12月）資本支出季增加3億美元至115億美元，代表本會計年度資本支出將超過460億美元；Meta在2月初也宣布上修2024年資本支出，將介於300～370億美元，以投資AI伺服器、資料中心等。

廣達預期AI伺服器業務下半年看到貢獻，倘若GPU供貨緩解，第二季出貨將明顯增強，最快第二季就能有營收挹注，預估在AI伺服器成長動能強勁拉抬下，今年整體伺服器營收會有雙位數成長。

廣達2023年AI布局成果顯現，今年則是鎖定AI伺服器、AI PC及車用三大發展主軸。董事長林百里日前強調，除了PC、伺服器、車電等三大業務都要導入AI之外，還要將AI拓展至所有應用，例如AI製造、AI醫療、AI自動駕駛；AI大幅擴張的同時，必須認清此一劇烈變化，要順應強大AI潮流，全面發展AI產品，廣泛應用AI技術。

至於筆電業務，廣達1月筆電出貨量為290萬台，月減21.6％。廣達對今年筆電業務仍持保守看法，表示全年能見度偏低，先前推估今年筆電出貨量將與2023年持平，不過後續出貨量還是要觀察今年總體經濟變化。

除了廣達外，另一代工大廠仁寶也於15日公布1月合併營收640.59億元，月減7.9％，但與去年同期相比增加2.1％。仁寶1月筆電出貨量為220萬台，第一季營運預計與過往季節性相差不遠。（工商時報 侯冠州、數位編輯）

（5）京元電產能大擴張 市場按讚

封測廠京元電（2449）今開高之後不回頭，盤中持穩走高，迄中場11：40的市價暫報90.2元，大漲5.62%，表現不錯。

京元電看旺今年高效能運算（HPC）晶片需求爆發，除了擴充前段CoWoS產能外，後段封測產能規劃年底前，也將較去年擴張兩倍以上！京元電處長張垂欽表示，部分客戶庫存已降至偏低水位，整個產業將於第二季動起來，今年下半年算是封測業真正AI年的爆量成長，看好今年營運可望逐季成長，表現優於去年。

張垂欽表示，目前全球總體經濟仍不好，但從產業動態來看，第二季一定會有所提升，只是對半導體產業而言，第二季季成長能否達到雙位數彈升仍待觀察，另外，由台積電出片量預估趨勢來看，也是逐季上升，可望再帶動整體半導體產業。

張垂欽強調，今年HPC晶片需求旺盛，經過了去年CoWoS產能建置及良率、效率的改善，今年京元電半導體後段封測產能的擴張，跟前段CoWoS產能一樣，今年底需要擴張至去年同期的兩倍以上，下半年算是封測業真正AI年爆量的成長，今年冬天，注定是半導體業的暖冬年。

京元電規劃將銅鑼三廠剩餘的三個樓層空間，年後快速發包無塵室機電等工程進行建置，以備客戶下半年設備產能的量產。同時，去年底原預期2024年底才要發包土建的銅鑼四廠廠房，目前也規劃需提前一、二個季度發包興建，否則2025年，恐趕不上客戶對公司廠房空間的需求。展望台灣半導體製造業，今年業績獲利逐季成長，2025年將會更好。

京元電強調，以下游庫存來看，目前客戶庫存都已明顯下降，有些客戶去年第三季存貨周轉天數仍有100多天，目前都壓到60幾天，其餘多數客戶手上庫存也已都已經降到低水位，以半導體生產的時程估算，第二季半導體產業將開始動起來，上游也將開始投片生產，預估該公司今年營運逐季成長。（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（6）元月業績傲視同期 富邦媒展笑顏

富邦媒（8454）周五（2/16）開高之後，欲小不易，迄中場11：42的市價暫報427.5元，勁揚3.14%。

momo富邦媒結算1月合併營收96.7億元，創下歷史同期新高，年增10.4％。

富邦媒表示，1月營運動能主要受惠農曆春節採買潮，從年貨置辦到除舊佈新相關商品皆出現熱絡買氣，伴手禮、保健禮盒、清潔用品等也都有不錯的銷售表。另，春節連假及寒假民眾出遊聚餐的需求也帶動餐飲票券與旅遊住宿買氣，Samsung推出最新旗艦手機，也繳出亮眼銷售佳績。

MSCI明晟於春節期間公布最新季度調整結果，全球標準型指數的台股成分股刪除了富邦媒一檔，並將於2月29日 收盤後生效。金龍年台股開紅盤，加權指數以18,644.57點作收，大漲548.5點，然富邦媒受到MSCI成份股刪除影響，收盤價414.5元，下跌1.66％。市場分析，疫情紅利消退後，儘管網購買氣維持成長動能，但成長幅度已不若以往。

富邦媒將於21日召開法說會，其對2024年營運展望，將成為國內整體電商景氣初探的風向球。

momo截至2023年全台營運的主、衛星倉共達59座，南區物流中心將於2024年第二季加入營運，中區物流中心已於2023年第四季啟動興建工程，預計2027年加入物流服務陣容。momo強調，持續強化最後一哩路的末端配送建置，以提升便捷快速的購物體驗。（工商時報 林淑惠、數位編輯）

（7）玻陶股逆勢發光 2檔10元甜股亮紅燈

市場資金今轉往傳產及低位階股靠攏，其中玻陶股冠軍(1806)、中釉(1809)2檔10元甜股亮燈漲停，和成(1810)、台玻(1802)跟進走揚逾1%，凱撒衛(1817)也維穩紅盤，類股呈現一片紅通通榮景。

玻陶族群1月營收亮晶晶，磁磚龍頭廠冠軍(1806)去年第四季營收達8.8億元，年增21.78％，創近七季度營收新高。1月營收衝上3.51億元、年增1.24倍，今年工程通路業績可望更上層樓，擁低價優勢，金龍開市第二天強拉漲停，帶動1月營收2.35億元、年增高達76.04％的中釉(1809)跟著閃紅燈。

台玻（1802）雖受累兩岸平板玻璃需求疲弱，不過2024年在價格行情止跌回穩帶動下，平板玻璃需求可望在第二季後回溫往上，1月營收39.41億、年增48.17%，上半年營運可望成長約1成，點火金龍年開市連2日彈升逾1%。

凱撒衛（1817）在新建與工程市場熱絡帶動下，元月營收2.49億元，年增97.03％，繳出較去年同期幾近翻倍增長的佳績，近年積極投入台灣公共工程、新建案，成為營運成長雙引擎，帶動金龍開春股價連2紅。

分析師表示，大選後國內房地產市場變動因素減少，包括磁磚、衛廚浴設備等建材族群看好今年需求可望回溫。包括冠軍（1806）、凱撒衛（1817）等都預期，2024年營收獲利一定比2023年好。玻陶廠儘管有去年1月低基期紅利，不過今年1月營收明顯增溫下，2月雖有年假因素干擾，但累計前二月營收有機會超越去年同期。(時報資訊 龍彩霖)

（8）台積電供應鏈業績靚 弘塑、均華等多檔再創新高價

台積電相關供應鏈，開紅盤後股價隨著台積電上攻，其中半導體相關設備商均華(6640)1月營收創新高，股價今日再創新猷，同族群志聖(2467)也再創新高價。

另外，美商應用材料公布財報及展望樂觀，盤後大漲12%，帶動台系供應鏈的京鼎(3413)、帆宣(6196)等強攻。

半導體濕製程設備供應商辛耘(3583)、均華(6640)1月營收均創下歷史單月新高，相關族群志聖(2467)、弘塑(3131)1月營收優於市場預期，開紅盤首日隨著台積電大漲強攻漲停。今早仍有同屬相同聯盟的均華、志聖聯袂漲停再創高價，另高價股弘塑入選全球小型指數成分股，今早再創新天價。

半導體廠務及設備商帆宣(6196)1月營收亦再攀高，今早股價續攻本波段新高。

台積電為因應五大重量級客戶需求，加快CoWoS先進封裝產能擴充腳步，預期2024年月產能將比原訂倍增目標再增加約20%、達3.5萬片，因此相關設備廠有望受惠。半導體設備商中砂(1560)、弘塑(3131)、辛耘(3583)、家登(3680)等今早股價均再攀高，盤中股價則隨台積電出現震盪。

另外，儘管現在2024年訂單能見度低,不過先進封測需求加快將帶來營收復甦，預期上半年庫存調整結束，下半年成長將加速，日月光投控(3711)今早強勢上攻創新高價。

志聖去年前3季EPS2.4元，法人預估去年EPS 3.22元，預估今年EPS挑戰5.5元。

美商半導體材料及設備商應用材料展望樂觀，盤後大漲12%，帶動台系鏈包括京鼎、帆宣、瑞耘(6532)等強攻。

帆宣1月營收63.28億元，月增12.37%、年增45.91%，連續2個月營收創歷史新高，目前累計已訂未交的在手訂單水位維持在逾600億元高檔，對全年業績表現展望樂觀。

瑞耘公布2024年1月合併營收6367.1萬元 年增37.37%，盤中股價直奔漲停67.4元。（時報資訊 沈培華）

（9）中鋼與中鴻甩衰運、二軍齊喊衝 鋼鐵大軍收復年線

鋼鐵軍團連跌3個交易日後，今日在主副帥中鋼(2002)、中鴻(2014)攜手回穩，不鏽鋼二軍海光(2038)、聚亨(2022)、世紀鋼(9958)聯袂漲逾4%衝鋒，加上燁興(2007)、新光鋼(2031)、新鋼(2032)、春源(2010)、佳大(2033)等同新助攻之下，一舉將類指拉上年線，收復4均線以外、並叩關季線。

鋼鐵龍頭中鋼(2002)1月合併營收319億元，月增再轉正成長8.32%、年增21%，預期即將開出的3月盤價仍將溫和調漲，後續入帳基礎將穩步向上，今日股價終於擺脫連4日衰運，開平走高，拚返5日線，並帶動中鴻(2014)同步彈升逾2%，直接站回月線之上，穩住鋼鐵大軍軍心。

此外，世紀鋼(9958)具政策題材，昨獲內資聯手買超2177張，撂倒外資空頭，盤初股價急拉、衝上252元新天價；而海光(2038)1月營收8.16億元，月減4.95%、年增55.59%，昨獲外資轉買超142張，今日承接買盤轉趨積極，股價開高走高，盤中漲幅近5%，一舉收復20關、直接登月；聚亨(2022)1月營收6.59億元，月增、年增皆揮別連3衰，分別轉正成長33.20%、44.29%，今日也帶量彈升約4.5%，收復5日線、月線。

台灣鋼鐵公會表示，全球鋼市已走出谷底，預期今年全球鋼市表現可望優於去年。專家則指出，3月新盤價銜接第2季傳統需求旺季，加上目前鐵礦砂等原料維持相對高檔，3月鋼價有望開平高盤，增添中鋼新春營運開紅盤機率；而沛波(6248)總座則表示，國內建築用鋼筋市場受惠於政府積極推動的公共工程及公辦都更等持續性建築需求，樂觀看待今年的營運表現。(時報資訊 李慧蘭)

（10）1月營收雙升寫同期高 信紘科攻新天價

半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)受惠訂單需求動能穩健向上，2024年1月自結合併營收2.34億元，月增8.01％、年增達35.77％，回升至近5月高、改寫同期新高。公司對首季淡季維持審慎樂觀，並看好今年整體營運可望穩健成長。

信紘科股價自去年10月底以來一路震盪走升，今（16）日開高2.26％後在買盤敲進下放量勁揚，一度亮燈觸及漲停價146元，再創上櫃新天價，隨後漲停雖打開，早盤仍維持逾6.5％漲勢，表現強於大盤。三大法人昨日轉站多方，反手買超480張。

信紘科表示，隨著半導體、面板、記憶體等相關高科技產業客戶持續穩定推進新廠擴建計畫，配合提供主要客戶一站式系統整合與拆移機服務、開展客戶有成，使旗下高科技產業的廠務供應系統整合業務訂單需求動能穩健向上，帶動1月營收「雙升」改寫同期新高。

展望後市，晶圓代工龍頭宣布將在日本熊本擴大興建第二座晶圓廠，有望吸引國際半導體相關大廠相繼投入，以及5家知名封測廠擴大資本支出，預計合計砸900億大擴產，均創造整體產業良好業務開拓空間。

信紘科近年來積極持續開拓美國、日本、東南亞等海外設備系統業務接單動能，並深化旗下兩大業務研發技術創新、強化整合公司內部資源、擴大專業人才團隊招募與優化生產效率等策略，助力持續擴大集團市場版圖，將對公司營運帶來長期正面挹注。

儘管因春節、工作天數較少將影響施作工程進度，信紘科對首季淡季仍維持審慎樂觀，認為全球半導體產業有望逐步復甦，看好整體高科技業全球擴建與增產腳步回溫，良好的訂單能見度將有機會帶動今年整體營運穩健成長。

另外，信紘科仍積極加速在日本地區的辦事處落地及整體業務布局計畫，配合推動統包業務接單轉型，以盼進一步拓展其他產業廠務擴建接單契機，有助於貢獻未來營運維持良好成長動能。（時報資訊 林資傑）

（11）三千金股漲多拉回 力旺僅1日股后 信驊、世芯-KY跌跤

台股三大千金今(16)日難敵降溫修正，昨(15)日金龍年紅盤甫登上股后寶座的力旺(3529)，后位尚未坐熱，今(16)日股價狂瀉，開低走低，一度重挫跌停，摔下3千元大關，股價最低觸2925元，失守5日均線。信驊(5274)則是開高走低，盤中跌幅約2.5%，儘管股價走跌，仍順利拿回股后位置，至於股王世芯-KY(3661)同樣面臨漲多修正，開低走低，盤中重挫逾4.5%，但依舊站穩所有均線。

展望第一季，力旺在授權金方面，強勁的授權需求會帶動授權金持續成長動能。至於權利金方面，預期第一季權利金受單一客戶製程轉換到更先進製程，短暫影響權利金收入，營收會較去年第四季小幅下滑，但會較去年同期成長雙位數以上。力旺預估，隨著新製程及應用進入量產，今年營收動能會逐季增強。

力旺在第一季新IP技術及業務發展上，就特殊製程(如HV、CIS、BCD、embedded flash及emerging memory)來看，力旺將持續往更先進製程開發，第一季會有更多fab技術授權案，RRAM也持續導入更多晶片客戶，未來都會帶動更多的應用及每片權利金的成長。先進製程部分，去年第四季成功完成美國晶圓廠3奈米的授權，以後也會一起開發更先進製程。PUF security成功導入美國Data Center晶片大廠相關應用，有多個3/4/5奈米合作案正在進行。

力旺今日股價重挫，摔下5日均線，留下長黑K棒，呈現漲多後的回檔修正。惟就產業面來看，矽智財整體前景依舊看好，加上先進高階製程持續入列，以及與台積電(2330)的緊密合作，力旺長線營運仍大有可為。

信驊2023年全年合併營收31.30億元、年減少39.9％，造成營收年減主要是因大型CSP業者縮減傳統伺服器資本支出衝擊所致。展望2024年，信驊逐步跨入AI伺服器應用，加上英特爾新伺服器平台推出，今年營運表現力拚不淡。（ 時報資訊 王逸芯）

（12）昇陽連2月營收突破10億大關 股價連2紅

龍年連續春節假期落幕後，營建股在開市之後，表現龍氣冲天，開春之後出現不少亮點；其中昇陽（3266），在新北市永和新案「昇陽國詠-麗池區」完工交屋挹注下，今年1月營收比去年激增4.43倍，達10.08億元，累計已經連續2個月營收突破10億元大關，股價也連續2日開出紅盤。

今年起昇陽將邁向完工交屋高原期，2023年12月開始認列永和大案「昇陽國詠-麗池區」，並挹注在營收表現上，單月營收已衝上10.62億元；2024年持續進行跨年度交屋，使得1月份營收，持續飆高，達10.08億元，比去年同期大幅成長4.43倍，為2024年開春之後搏得好采頭。

今（16）日一開盤，昇陽表現持續反應業績的利多，股價一度攻上19.65元，企圖收復前波高點；盤中，暫收在19.5元，漲幅維持在2.6％以上。（工商時報 蔡惠芳）

（13）車市紅不讓 耿鼎等6檔噴半根漲停

上市車廠元月賣到翻，推動汽車類股上位，早盤漲幅一度位居第一，盤中雖被超車仍在前段班。東陽(1319)、耿鼎(1524)、中華車(2204)、三陽工業(2206)、汎德(2247)、麗清(3346)等多檔秀出約半根漲停板的好成績。堤維西(1522)、倉佑(1568)、帝寶(6605)漲幅超過2%。

台股六大上市車廠元月營收聯袂飆高！不但全數呈現雙位數成長，三陽、和泰車、汎德永業單月營收更分別以64.19億、271.46億元、63.44億元，改寫史上單月新高。

和泰車1月營收首破270億元，年增47.98%，轉投資的和潤、和運及和通營收合計亦增加逾15億元，本業業外皆美。和泰車受到豐田大發造假醜聞延燒，先前股價承壓，隨著財報好消息，今日扭轉頹勢突破650元高檔壓力區，多方先在此區蓄勢拚站穩，下一步望向季線。

汽車零組件股同樣吸金，東陽正處於傳統旺季，又因北美風雪帶動需求，1月稅前盈餘5.5億元，每股稅前盈餘0.91元，創單月新高。在大陸車市帶動下首季營運不看淡，麗清1月合併營收達8.25億元，年增64.4%。

倉佑樂觀看2024年，定調今年為新能源車、電動車起步關鍵年，公司目前已有十餘項傳動系統關鍵零組件獲高階新款電動車應用，今年表現受期待。繼昨日一根長紅K之後，多方繼續趕路，漲幅逾3%朝32元靠攏，有望收回季線。

龍年新春利多消息雲集，汽車類股今日自電子手中接棒群起向上，類股漲幅超過2%，為台股紅包行情煽火。（時報資訊 張嘉倚）