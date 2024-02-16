《電週邊》華碩2款新顯示卡上市 採獨家全自動製程

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【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)今宣布推出TUF Gaming / ASUS Dual Radeon RX 7600 XT顯示卡，兩款產品皆搭載16GB GDDR6高速記憶體，可在1080p以上的超高解析度下提供疾速順暢的遊戲和光追體驗，釋放使用者執行次世代人工智慧(AI)與內容創作工作時的極限潛能！

TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT與ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT顯示卡支援AMD最新軟體技術：AMD HYOR-RX，其能簡化、管理AMD全新與既有功能同時運作，包括：AMD Fluid Motion Frames、AMD Radeon Super Resolution(RSR)和AMD Radeon Boost，以達優異的性能疊加效果，讓玩家在進行遊戲時更全神貫注，坐享酣暢淋漓的娛樂饗宴。

憑藉大型散熱器、通風金屬強化背板與三個軸向式風扇，全新TUF Gaming Radeon RX 7600 XT擁有極佳冷卻效能，搭配頂尖的0dB技術，能在瀏覽網頁等較輕的負載狀態下自動停止風扇運轉，實現靜謐無擾的遊戲場域，玩家征戰時更心無旁鶩。此外，TUF Gaming Radeon RX 7600 XT另內建雙BIOS開關，可直覺切換最高效能、安靜模式；而兼具TUF前衛風格的全鋁製背板，則能強化支撐結構，無論安裝於任何機殼中均穩固無虞，經得起時間考驗！

此次推出的兩張顯示卡，都採用獨家全自動製程，可一次性完成電路板焊接，除大幅減少元件熱應力，還能避免使用刺激性清潔化學品，降低環境影響與製造能耗，確保產品具備更完美一致的高度穩定性。