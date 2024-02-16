廣達元月營收年月雙衰 跳水重挫6％ 摜破5日線

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筆電暨伺服器大廠廣達元月營收「年月雙衰」，下滑至21個月新低729.37億元，月減21%、年減19%，並預告NB能見度較低，今年首季出貨將季減雙位數，衝擊今日（16）股價在開紅盤大漲後急轉直下，盤中重挫6%，摜破5日線，一度跌破250元水位。

受到季節性因素影響，加上廣達以消費性機種為主，元月筆電出貨290萬台，月減21.6%、年減6.4%。展望未來，廣達坦言目前PC市場景氣尚不明朗、能見度低，首季NB出貨將季減雙位數，需待3月公布去年財報後市況才會逐漸明朗，今年主要動能將來自伺服器與車用電子，預估均有雙位數成長幅度。

另一家筆電代工大廠仁寶元月合併營收640.59億元，月減7.8%，年增2.1%，單月筆電出貨量220萬台，也較上月250萬台下滑12%，但年增4.7%。展望未來，仁寶同樣表示上半年能見度較低，預估本季淡季NB出貨將季減逾1成，但期待AI PC將帶動下半年需求回溫。

而品牌廠雙A宏碁、華碩則擁有AI PC題材，宏碁元月營收152.3億元月減35%、年增11%，連7月呈現年成長，董事長陳俊聖期許今年「穩行高處、注意庫存」；華碩元月品牌營收為341.1億元，月增6%、年增40%，呈現年月雙增，今日股價雙雙出量高升，盤中漲幅3~4%，改寫波段新高。