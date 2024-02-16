永冠-KY元月營收月減19.55％、年成長15.3％

鑄件大廠永冠-KY1月營運傳捷報，出貨噸數及營收均優於去年同期。永冠預估2月出貨噸數及營收會因中國大陸春節假期，工作天數減少而比1月下滑。
永冠1月出貨噸數14,318噸，月減9.94％、年增幅46.81％；1月合併營收6.09億元，月減19.55％、年成長15.30％。永冠表示，1月營收年增幅低於出貨年成長幅度，主因是大陸風電產業需求比預期放緩，造成產能「富裕」，市場競爭激烈，價格下跌所致。
永冠指出，2月大陸廠過年放春節假期長達14天，工作天數減少，2月出貨噸數及營收將低於1月。
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鑄件大廠永冠-KY1月營運傳捷報，出貨噸數及營收均優於去年同期。永冠預估2月出貨噸數及營收會因中國大陸春節假期，工作天數減少而比1月下滑。
永冠1月出貨噸數14,318噸，月減9.94％、年增幅46.81％；1月合併營收6.09億元，月減19.55％、年成長15.30％。永冠表示，1月營收年增幅低於出貨年成長幅度，主因是大陸風電產業需求比預期放緩，造成產能「富裕」，市場競爭激烈，價格下跌所致。
永冠指出，2月大陸廠過年放春節假期長達14天，工作天數減少，2月出貨噸數及營收將低於1月。
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