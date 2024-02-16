《生醫股》葡萄王1月營收嗆！ 年增18.5%創同期高

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【時報記者王逸芯台北報導】葡萄王(1707)營收報喜!葡萄王1月合併營收7.9億元，創下歷年同期新高，年增18.5%。三大事業體延續去年成長力道，1月表現同步正成長。上海葡萄王受惠新通路啟動，1月營收維持三位數成長動能；母公司台灣葡萄王，代工業務表現亮眼，拉升營收雙位數成長；子公司葡眾延續去年業績高峰，營收維持雙位數成長幅度。展望2024年，葡萄王表示，布局馬來西亞目標會加速進行，加上去年開始整合中國通路資源，也在近期陸續有成效，綜觀全年除了2月受農曆假期，工作天數減少影響外，營收將增量攀升，成長潛力可期待。

母公司台灣葡萄王1月營收年增12.4%。代工業績驚艷單月營收年成長127.6%。主要貢獻來自銷往國內外原料商、代工廠、品牌商獨家益生菌菌粉及菇菌類原料。此外，主力客戶海內外的成品代工出貨也是重要營收動能之一。今年預期新增多家海外原料經銷授權，屆時勢必大幅提升海外市場業績貢獻；同時也有多間大型國際客戶成品代工陸續洽談中，整體營收表現看俏。自有品牌受去年同期美式量販大型活動高基期的影響1月營收，但若以整體銷售量來看，配合農曆年檔期飲料類商品(康普茶、康貝特)。1月買氣向上增溫成長趨勢明顯；另外，虛擬通路主打熱銷品「易得纖膠囊」，搭配VIP活動提升會員回購率，帶動實銷增長拉升業績。

子公司葡眾延續去年巔峰表現，1月營收年增10.2%。看好國內市場持續創高，還有新產品規劃本季上市，加上海外進軍馬來西亞計畫已進入申請產品許可證中，屆時營收再攀高峰勢不可擋。上海葡萄王1月營收年增113.7%，首支自有品牌康貝特已完成首批生產，目前陸續於渠道鋪貨上架，鎖定春運返鄉需求，為營收注入新動能。上海葡萄王指出，今年在代工業務、自有品牌產品銷售以及通路拓展將多元發展，整體營運維持穩定成長，營收展望正向樂觀。