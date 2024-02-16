港股彈回萬六、陸股將喜迎開紅盤 陸港股ETF來勁

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港股於14日新春開紅盤，恒生指數連三漲，本周累計至今（16）日近午盤為止，大漲477點，指數重返萬六千關，來到約16,224點，而陸股年假封關到下周一開紅盤，市場預期陸股將上補漲行情，今天在台股交易的陸港股ETF紅通通。

據統計，上市ETF今天以富邦恒生國企正2及中信中國50正2漲勢最凌厲，均大漲4％以上，另復華香港正2及台新MSCI中國也漲逾3％，以及元大滬深300正2、國泰中國A40正2、富邦上証正2、富邦恒生國企、中信中國高股息等，與陸港股連動的ETF都齊漲2％以上。