北基油品、綠能佈局效應發揮推進

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北基（8927) 油品、土地建設、綠能事業等三大引擎佈局就位發酵、營運動能活絡看俏。其中，三地能源手握太陽能光電開發量378MW，今年規劃持推地面型、屋頂型案場共 41.5MW 陸續併網商轉。

此外，因應電動車市場發展需求，已完成 8 站加油站設置電動車充電站，並規劃評估合適站點增設電動車充電站；旗下「特爾電力」仍秉持以 每 50 公里就有一個站點為目標，今年第一季規劃新增 5-10 個充電站站點，擴大耕耘版圖。

北基表示，近年穩步擴增油品事業旗下加油站站點數量、優化各站加油站營運效率、拓展特約客戶比例，營運規模基礎穩健放大。目前全台加油站站數推進至72 站，推升 1 月油品事業銷售年增 4.88％；搭配子公司三地能源屏東地區地面型太陽光電、台南地區漁電共生合計108.18MW 併網商轉挹注，1 月營收年增14.9％，創歷年同期新高。

為深化客戶黏著度，北基採取多元化的經營策略和會員制度，透過每週降價促銷和會員點數回饋 方式，以及每月 8 號洗車日，汽油加滿 30 公升贈送免費彩蠟洗車等會員活動，持續拓展企業用戶、特約客戶經營，以保持良好客源結構。

此外，綠能事業除太陽能案場，也擴大 EV 充電服務業務版圖。旗下「特爾電力」全台已啟用 38 站快充與 14 站慢充，除增加旗下電動車充電服務品牌「特爾電力」全台站點密度，今年規劃將建置六個高功率充電的大型旗艦型站， 以及布局加油站、超商、超市、商場和車廠等服務，有信心隨著綠能事業整體策略效益逐步放大。