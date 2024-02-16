《國際金融》前ECB行長：央行應該支援政府投資

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】前歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)在周四指出，各國央行應該給予政府「空間」，使其可以投資綠色轉型和穩健供應鏈。意指央行應該「支援」政府投資政策。他呼籲應採取協同的行動，並挑戰了央行獨立性的正統想法。

德拉吉接受歐盟執委會的委託，提出面對美中競爭和提振歐盟經濟的建議，他在下周將與歐盟各國財長進行磋商。

德吉拉說，各國政府需要足夠低的借貸成本，來為脫碳和供應鏈的多元化提供資金，同時也要應對來自外國的衝擊。

「在短期內，財政政策是否有足夠的政策空間，來實現各種目標，將取決於央行的反應功能」，他對美國商業經濟學家協會說，展望未來，如果潛在成長保持在低位，而公共債務保持在創紀錄高位，債務動態將受到實質利率上升的影響。

他表示，各國央行應關注通膨預期穩定的問題，並審視暫時物價上漲的衝擊。

德拉吉在卸任歐央行長後，曾擔任義大利總理，他補充說，各國政府應該以投資為重心，「制定可靠的財政方略」；在歐盟，這可以在中央的層級實現。

他承認，歐洲央行是獨立的，禁止為政府提供融資，並且主要任務是控制通膨；歐盟的政策架構並非是要實現這種程度的協調。

但是他也指出新冠疫情期間，各國政府大舉支出，歐洲央行也購買了創紀錄數量的政府債券，協調活動也取得相當的成果。

德拉吉說：「重要的是要記住，獨立並不一定意指著分離，不同機構可以聯合增加政策空間，同時又不損害自己職權」。

德吉拉在擔任歐洲央行行長期間，經常受到立場更加正統的德國同事、時任德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)批評，指責德拉吉「模糊了」財政政策和貨幣政策之間的分界，包括對希臘提供緊急貸款等。