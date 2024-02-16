日股屢創新高 人民有比較好過？

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】近日，日本股市一直在創新高紀錄，日經指數16日早盤也逼近3萬9大關，一度來到38,865.06點。反觀日本經濟卻在退步，已經不再是全球第3大經濟體，同時，日本民眾生活多數也被通貨膨脹壓得喘不過氣來。

大型日本企業的福利好較有制度，故員工加薪不僅理所當然，且加薪幅度普遍大於通膨。但人力市場占7成左右的中小型日企，除了不一定會加薪外，就算薪資有調整，增幅也相對有限。

經濟專家認為，即將揮別超寬鬆貨幣政策的日本，因為日圓一直走貶，從食物到燃料等，近幾年來平穩的低物價，現在已經不復見。消費者物價大幅成長，但民眾支出卻未同步跟進，反而有縮手跡象。

根據日本最新官方數據，截至去年12月的3個月內，當地GDP季增年率是負的0.4%，且連續兩季都是萎縮狀態，已經符合技術性衰退的定義。日本2023一整年的經濟成長為4.21兆美元，低於德國4.46兆美元，退居到第4名。

日本有位在小型美妝公司上班的粉領族表示，盡可能減少隨意花錢，午間用餐的時候，以往還會去東京銀座高檔餐廳，但現在已經不去了。為了想要省錢，也不再添購新裝以及外食。

分析師指出，外食支出下降是消費減少的原因之一。另外，受到天候暖化影響，防寒冬衣銷售量減少，還有疫後對服務方面的暴增需求，也漸漸趨緩。不過，燃料與股價卻雙雙在上漲

大型日企公司治理改善，加上日圓疲弱，兌美元匯價現已貶破150大關。在出口為導向的日商獲利看俏下，股價自然走揚，日本股市也受到激勵頻頻重寫新高。

上個月，日本零售巨擘永旺（Aeon）表示，日本消費者對物價波動變得更加敏感，尤其是對低薪資高物價的現況感到疲憊。此外，冬天的服飾業務雖然賣得不好，但公司上季整體營業利益還是有在增加。

旗下有知名品牌無印良品（MUJI）的株式會社良品計畫（Ryohin Keikaku）指出，物價上漲已經成為一種平衡狀態，消費者可以接受某些產品售價上漲，但某些則無法接受。在真的沒有任何辦法時，才會調高價格。

學者預估，日本經濟未來將面對更多痛苦的事情，包括2024年1到3月的經濟成長可能不會反彈，因為新年時曾發生過大地震。至於今年一整年的經濟，與去年同期相比較應可有1.2%。