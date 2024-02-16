《其他電》1月營收雙升寫同期高 信紘科攻新天價

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【時報記者林資傑台北報導】半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)受惠訂單需求動能穩健向上，2024年1月自結合併營收2.34億元，月增8.01％、年增達35.77％，回升至近5月高、改寫同期新高。公司對首季淡季維持審慎樂觀，並看好今年整體營運可望穩健成長。

信紘科股價自去年10月底以來一路震盪走升，今（16）日開高2.26％後在買盤敲進下放量勁揚，一度亮燈觸及漲停價146元，再創上櫃新天價，隨後漲停雖打開，早盤仍維持逾6.5％漲勢，表現強於大盤。三大法人昨日轉站多方，反手買超480張。

信紘科表示，隨著半導體、面板、記憶體等相關高科技產業客戶持續穩定推進新廠擴建計畫，配合提供主要客戶一站式系統整合與拆移機服務、開展客戶有成，使旗下高科技產業的廠務供應系統整合業務訂單需求動能穩健向上，帶動1月營收「雙升」改寫同期新高。

展望後市，晶圓代工龍頭宣布將在日本熊本擴大興建第二座晶圓廠，有望吸引國際半導體相關大廠相繼投入，以及5家知名封測廠擴大資本支出，預計合計砸900億大擴產，均創造整體產業良好業務開拓空間。

信紘科近年來積極持續開拓美國、日本、東南亞等海外設備系統業務接單動能，並深化旗下兩大業務研發技術創新、強化整合公司內部資源、擴大專業人才團隊招募與優化生產效率等策略，助力持續擴大集團市場版圖，將對公司營運帶來長期正面挹注。

儘管因春節、工作天數較少將影響施作工程進度，信紘科對首季淡季仍維持審慎樂觀，認為全球半導體產業有望逐步復甦，看好整體高科技業全球擴建與增產腳步回溫，良好的訂單能見度將有機會帶動今年整體營運穩健成長。

另外，信紘科仍積極加速在日本地區的辦事處落地及整體業務布局計畫，配合推動統包業務接單轉型，以盼進一步拓展其他產業廠務擴建接單契機，有助於貢獻未來營運維持良好成長動能。