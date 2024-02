以陶淵明為靈感作品參賽 台師大師生團隊獲美國建築師大獎

2023美國建築大師獎競賽近日公布獲獎名單,台灣師範大學設計系師生團隊首度參賽,從來自全球逾萬件的學生作品中,榮獲兩件優勝獎、兩件榮譽獎,其中獲獎的碩士生符馨,作品靈感來自於東晉詩人陶淵明的生活方式「採菊東籬下,悠然見南山」,鼓勵人們關注農村文化,透過新舊結合的文創概念來修復老舊破損房屋,獲得評審青睞。

美國建築大師獎(The Architecture Master Prize?,AMP)前身為AAP美國建築獎,是最具權威的世界級建築獎項之一,也是教育部認列補助的獎項。台師大碩士生符馨以兩件作品獲獎,碩士生趙昱則獲優勝獎,大學部學生鍾頤萱和廖季淳攜手設計「Livingreen」作品獲獎。

符馨以「墨韻書香 Breath of ink」及「Back To Gather」兩件作品,分別獲得室內設計及公共空間組的優勝獎、榮譽獎。在「墨韻書香 Breath of ink」作品中,她融入禪宗美學與園林設計元素,應用於書法教室的設計,打破方正空間,用轉折動線拉長原本進入空間的距離,追求一步一景,傾斜牆體,多出開窗,讓光線引入室內。

符馨另一件作品則是「Back To Gather」,是大學畢業設計作品,她採取陶淵明的生活方式,其中包括「採菊東籬下,悠然見南山」,是遠離城市生活繁忙節奏的好方法。選擇一個寧靜、完美的環境,與擁有相同理念的人共度時光。這致力於維護和增進農村文化,吸引更多人回歸該地區,為當地提供更多就業和娛樂選擇,透過新舊結合來修復老舊破損房屋,是年輕人共同生活的理想之地。

符馨說,感謝台師大設計系林俊良教授,針對作品提出許多修正意見,透過課程,使她對中式傳統美學愈感興趣,才構思這個作品,也感謝長友大輔老師的指導與鼓勵她參賽。

在設計系助理教授長友大輔的指導下,鍾頤萱、廖季淳兩人攜手完成「LIVINGREEN」作品,在競賽的室內設計和公共空間項目,榮獲榮譽獎。團隊作品的設計理念是,Living Green代表著生意盎然的綠意,而「Live In Green」代表居住生活在自然中,因此作品象徵著人與自然的共生關係。

在設計系鄧建國教授的指導下,設計系碩士生趙昱以「Harmony of nature - The luxurious contrast of wood and marble」作品,在室內設計與公共空間類中榮獲優勝獎。

趙昱說,他和合作夥伴的設計理念是,將自然元素融入室內環境,透過結合「木材和大理石」這兩種截然不同的材料,打造一個豪華而令人難忘的室內空間。在這個項目中,她們的目標是展示對自然的崇敬,同時實現美學和功能的巔峰。