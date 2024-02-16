《熱門族群》台股三千金慘！力旺僅1日股后 信驊、世芯-KY跌跤

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【時報記者王逸芯台北報導】台股三大千金今(16)日難敵降溫修正，昨(15)日金龍年紅盤甫登上股后寶座的力旺(3529)，后位尚未坐熱，今(16)日股價狂瀉，開低走低，一度重挫跌停，摔下3千元大關，股價最低觸2925元，失守5日均線。信驊(5274)則是開高走低，盤中跌幅約2.5%，儘管股價走跌，仍順利拿回股后位置，至於股王世芯-KY(3661)同樣面臨漲多修正，開低走低，盤中重挫逾4.5%，但依舊站穩所有均線。

展望第一季，力旺在授權金方面，強勁的授權需求會帶動授權金持續成長動能。至於權利金方面，預期第一季權利金受單一客戶製程轉換到更先進製程，短暫影響權利金收入，營收會較去年第四季小幅下滑，但會較去年同期成長雙位數以上。力旺預估，隨著新製程及應用進入量產，今年營收動能會逐季增強。

力旺在第一季新IP技術及業務發展上，就特殊製程(如HV、CIS、BCD、embedded flash及emerging memory)來看，力旺將持續往更先進製程開發，第一季會有更多fab技術授權案，RRAM也持續導入更多晶片客戶，未來都會帶動更多的應用及每片權利金的成長。先進製程部分，去年第四季成功完成美國晶圓廠3奈米的授權，以後也會一起開發更先進製程。PUF security成功導入美國Data Center晶片大廠相關應用，有多個3/4/5奈米合作案正在進行。

力旺今日股價重挫，摔下5日均線，留下長黑K棒，呈現漲多後的回檔修正。惟就產業面來看，矽智財整體前景依舊看好，加上先進高階製程持續入列，以及與台積電(2330)的緊密合作，力旺長線營運仍大有可為。

信驊2023年全年合併營收31.30億元、年減少39.9％，造成營收年減主要是因大型CSP業者縮減傳統伺服器資本支出衝擊所致。展望2024年，信驊逐步跨入AI伺服器應用，加上英特爾新伺服器平台推出，今年營運表現力拚不淡。