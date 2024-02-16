2年來首轉盈 Coinbase盤後飆漲逾14％

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受惠於比特幣現貨ETF題材帶動交易，加密貨幣交易所Coinbase Global Inc上季由虧轉盈，為兩年以來首見，激勵周四盤後股價大漲14.26%，報189.29美元。

Coinbase公布第四財季（截至2023年12月底）營收為9.538億美元，優於前一年同期的6.05億美元和市場預期的8.184億元。淨利為2.734億美元，前一年同期為淨損5.57億美元。經調整後每股盈餘1.04美元，略優於市場預期的1.03美元，但遠優於前一年同期的每股虧損2.46美元。這是自2021年以來，Coinbase首次由虧轉盈。

美國證券交易委員會（SEC）終於在今年1月批准多檔比特幣現貨ETF上市。受此帶動，Coinbase第四財季加密貨幣交易額達1540億美元，優於前一年同期的1450億美元。平台總交易營收年增64%，達5.293億美元。訂閱與服務業務營收年增33%，為3.754億美元。

Coinbase表示，利息收入改善也是上季轉虧為盈的原因之一。

該公司和Circle合作開發穩定幣「USD Coin」（USDC），並從其儲備賺取利息收入。該款穩定幣上季利息收入為1.716億美元，優於前一年同期的1.457億美元。