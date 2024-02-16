《產業》AI成長續添柴火 機器人自動化產業持續朝正軌發展

【時報記者任珮云台北報導】隨AI運用擴大層面，電動車、自動駕駛提升技術層次，機器人自動化產業持續朝正軌發展，第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成表示，美股從去年底至今，由AI帶動半導體、科技股持續衝高，最具備成長動力觀察指標如三大公有雲廠商去年第四季的業績增速看到落底回升的跡象，包括營收的成長與營收年增率的向上躍升等，亞馬遜AWS季營收突破242億美元，微軟Azure的營收突破172億美元，Google的營收年增率則是大幅躍升至26%，全部歸功於生成式AI快速發展，帶動算力技術的升級，超級電腦GPU、資料中心、晶片等業績成長，挹注產業強勁投資動能。

此外，像是手機市場也已迎來復甦，張銀成觀察，從提供手機通訊的重要技術商，如去年第三季起高通(Qualcomm)的通訊技術業務觸底回升，去年初以來泰瑞達(Teradyne)的半導體檢測業務一路持穩，這些與智能手機相關的領域都可以看到走出谷底的現象。

不過，機器人自動化產業由於部份標的屬於與製造業設備技術，及工業自動化等領域相關，仍然受到中國景氣疲弱所干擾，然從相關指標的變化觀察，仍可發現生產製造正逐漸由谷底回升，張銀成說明，像是12月份工具機訂單的年成長率為-9.6%，衰退幅度收斂，發那科(Fanuc)的CNC數控系統及安川(Yaskawa)的馬達等訂單年增率出現觸底回升，也有助帶動後續營收回復力。

而在電動車、自駕與自動化領域，還有一個市場關注焦點，美國電動車大廠特斯拉的股價與營運表現，張銀成表示，儘管從去年的高點至今，特斯拉跌幅超過三成，近期更由於對於2024年的汽車銷量指引未明，引發市場疑慮及股價進一步修正，不過，張銀成提醒，特斯拉汽車在2023年採取降價策略下，平均車價及毛利率皆見下滑，不過隨即採取成本改善計畫，並已展現成效，毛利率逐步獲利改善好轉，另外，推動FSD(Full Self Driving)V12，透過神經網絡輸入龐大真人駕駛數據學習、訓練、校正，也已展現具備研發進展成果，打造平價車款，預計2025年推出，也希望再搶攻市占率。