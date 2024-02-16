遞橄欖枝？黃國昌：擬拜會國民黨團攜手法案合作

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天受訪表示，過去民進黨承諾卻跳票的法案，應儘速通過回應人民期待。民眾黨團會在適當時間拜會國民黨團，對象包含國民黨團三長和其他有興趣參與的立委，盼能獲得攜手合作的共識。

民眾黨主席柯文哲今天上午赴民眾黨團辦公室參與晨會，會後偕黃國昌等人接受媒體訪問。

媒體詢問，何時拜訪國民黨團尋求法案合作。柯文哲表示，兩個黨團的主任會先協調互相方便的時間，預計下週處理。

媒體追問，預計尋求哪些法案合作。黃國昌表示，國民黨立委最近對國會改革、司法改革等議題有積極表態，這些也是民進黨過去承諾卻跳票的法案，若在野黨團能相互合作，趕快通過法案回應人民訴求，絕對是好事。

黃國昌表示，民眾黨團拜訪對象除了國民黨團三長，也包含其他有興趣參與的立委，可由民眾黨團拜訪或邀請國民黨團前來，盼能促進推動優先法案。

觀光署日前宣布停止招攬前往中國大陸旅行團，旅行商業同業公會全國聯合會擬邀請3個政黨主席對話，媒體詢問如何看待。

柯文哲表示，行政命令不能違反法律，政府現在下這個命令，不曉得出於什麼法律，民眾黨團會主動邀請旅遊公會的理事長，先了解訴求和法律於何處卡關，「不必等他們來，黨團會主動接觸」。

此外，民眾黨近期也有新一波人事調整，原柯文哲辦公室發言人陳智菡於15日接掌立法院黨團主任；另一方面，民眾黨將成立新聞部，擬由原柯辦發言人吳怡萱轉任新聞部主任。

陳智菡受訪表示，昨天第一天上任就資訊量滿滿，但她樂於接受挑戰，立法院是民眾黨重要的戰場，她會全力以赴。

吳怡萱受訪表示，中央黨部希望新聞與文宣能專責分工，輿情即時澄清回應會是今年的重點項目，未來也會設置輿情「檢傷分級」，並與立院黨團密切配合。不過吳怡萱表示，人事案還須送交中央委員會通過才算數。