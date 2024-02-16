海基會春節活動 台商：兩岸處境令人尷尬

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海基會今舉行2024大陸台商春節活動。與會台商關注民進黨總統當選人賴清德的兩岸路線，直言現今的兩岸處境令台商尷尬，不過也認為賴清德不會推行台獨。

「2024大陸台商春節活動」今天在台北圓山大飯店舉行，約有250多名台商與會。

珠海台商協會榮譽會長葉飛呈今天受訪說，這幾年的兩岸關係相比馬政府執政時候尷尬很多。賴清德當選總統，眾所周知大陸清楚賴清德是「務實的台獨工作者」，「這點對我們台商很尷尬」。

葉飛呈表示，希望賴清德在擔任總統期間對於台獨的活動與語言盡量少說，免得出現不必要的政治動作，這是台商的願望。

他也批評，雖然沒有政治交流，但民間經濟與文化應要互相來往，最近政府公告暫停組團到大陸，這是非常不明智的決策，「兩岸有交流，台商在那裡也好過活」。

海基會顧問、資深台商王恩國受訪提出「兩個理解、一個核心問題」。第一個理解是盼中國大陸能理解兩岸從1949年分治實施各自的制度後，台灣民眾已習慣目前生活方式，不會輕易改變。

他進一步說明，中國大陸認為民進黨執政會搞台獨，因為有台獨黨綱。但是，民進黨在台灣已經執政16年，並沒有推動台灣獨立。相信未來賴清德也不會推動台灣獨立，因為民進黨非常理解，美國不會允許台灣片面改變台海現狀。

對於另一個理解，王恩國指出，希望民進黨能夠理解，中國大陸最高領導人肩負著國家統一的歷史使命，也要面對民眾的統一民意，盼民進黨不要輕易用言語與行為刺激中國大陸，這對化解兩岸緊張關係較才有幫助。

他說，兩岸關係的核心美中關係，回顧過往，當美中關係好，兩岸關係不會太糟，一旦美中關係對抗後，台灣作為西方民主陣營的一份子，必然會向美方傾斜，盼中國大陸能夠理解這一情況。

澳門台商聯誼會會長簡廷在則指出，現在需要兩岸領導人更加有智慧，加強兩岸交流與溝通，因為搭橋比築牆更重要。