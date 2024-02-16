《產業》NVIDIA Eos亮相 一窺前10大超級電腦運作

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】NVIDIA於週四發布一段影片，首次公開展示其最新的資料中心規模超級電腦Eos，Eos展現出色，在全球最快超級電腦TOP500排行榜中排名第9，突破了AI技術和基礎設施的極限。

Eos由576個NVIDIA DGX H100系統、NVIDIA Quantum-2 InfiniBand網路和軟體構建而成，提供總共18.4 exaflops的FP8 AI效能。Eos是一個超大型 NVIDIA DGX SuperPOD，NVIDIA開發人員利用加速的運算基礎架構和全面最佳化的軟體來實現AI突破。

Eos在2023年11月的Supercomputing 2023大會（SC23）上亮相，以希臘女神Eos命名，據說她每天打開黎明的大門，這彰顯了NVIDIA對推進AI技術的承諾。

每個DGX H100系統均配備8個 NVIDIA H100 Tensor核心GPU。Eos共有4608個H100 GPU。因此，Eos可以處理最大的AI工作負載，以訓練大型語言模型、推薦系統、量子模擬等。

Eos它包含了NVIDIA先進的加速運算和網路技術，以及諸如NVIDIA Base Command和NVIDIA AI Enterprise等先進的軟體產品。Eos 的架構針對需要跨越大型加速運算節點叢集實現超低延遲和高吞吐量互連的AI工作負載進行了最佳化，使其成為尋求擴展AI功能企業的理想解決方案。

Eos的核心是由NVIDIA DGX H100系統所驅動的突破性DGX SuperPOD架構。該架構旨在為AI和運算領域提供緊密整合、能夠進行龐大規模運算的全端系統。隨著世界各地的企業和開發人員尋求利用AI的力量，Eos成為一種關鍵資源，有望加速實現能為每個組織提供動力的AI驅動應用進程。