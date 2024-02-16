八大官股賣台積改買「他們」 達人砸千萬卡位、抱3年等賺4成

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股龍年送大紅包，昨（2/15）飆漲548點，以18,644點作收，不過八大官股趁機下車，賣超台股108億，為今年僅次於1/19日114億元的次高，賣超個股最多的3檔分別為台積電、華泰及廣達，至於價格走跌的債券ETF，八大官股把握機會趁機搶貨，前5名全部為其相關。

根據美國財政部2/15最新公布數據顯示，去年12月外資持有美債的總額躍升至歷史新高，美國前3大債主日本、中國大陸及英國都站在買方。有投資人視這次債券價格走跌為「最後的買進機會」，億元教授鄭廳宜接受《鏡週刊》訪問時透露，今年初已經買1,000萬美債先行卡位，靜待降息後開花結果，若能長抱3年更有機會賺40%的報酬。

昨天八大官股買超前十檔中，總共有7檔債券ETF，買超第一名的是昨天成交爆量20萬張、年化殖利率逾6%的群益ESG投等債20+（00937B），敲進2.2萬張，其次依序為國泰20年美債1.7萬張、元大美債20正2的1.2萬張、元大美債20年1.1萬張、國泰20年美債正2的1.1萬張、國泰10Y+金融債9200餘張及元大AAA至A公司債7300多張。

昨台股激情噴出台積電貢獻卓著，外資大買台積電4.2萬張，成交量暴增至11.2萬張，不過網友在昨天就發現台積電觸及709元之後就遭到沉重賣壓而引發討論，ptt論壇網友推測，有可能是八大官股是幕後推手。

根據統計，八大官股昨天賣超台積電8,905張，名列前十大賣超第2名，第1名為元大滬深300正2共1.13萬張，第3名為期街口布蘭特正2的8,400張。

大華國際投顧分析師阮蕙慈分析師看好台股上漲空間，認為萬八將成為台股的地板，由於台積電占權重超過 28%，加上邊緣AI今年剛開始，對以電子為主的台股相當有利，空手投資人要積極建立持股，想等拉回到萬八以下的機率愈來愈小。

整理八大官股昨買超前十名為：群益ESG投等債20+ 22,951張、國泰20年美債17,629張、元大美債20正2 12,810張、元大美債20年11,934張、國泰20年美債正2 11,438張、群創10,713張、國泰10Y+金融債9,273張、元大台灣50反1 7,519張、元大AAA至A公司債7,390張、復華富時不動產6,326張。

八大官股昨賣超前十名為：元大滬深300正2 11,338張、台積電8,905張、期街口布蘭特正2 8,400張、元大高股息6,085張、華泰4,897張、元大台灣50 4,666張、國泰智能電動車3,781張、國泰台灣5G+ 3,572張、廣達3,305張、富邦恒生國企正2 2,838張。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。