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交通部再投58億改善自行車路網 一級主管今起接力環島

  • 中時即時 陳祐誠
交通部長王國材（中）與交通部主管將騎自行車接力環島，實際體檢自行車道有何能精進之處。（觀光署提供／陳祐誠台北傳真）
交通部長王國材（中）與交通部主管將騎自行車接力環島，實際體檢自行車道有何能精進之處。（觀光署提供／陳祐誠台北傳真）

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交通部持續提升自行車硬體設施，先是完成環島1號線及25條環支線，疫情期間再升級車道與路線整合，部長王國材今表示，2024至2027年繼續投入58億元精進全國路網，他與交通部一級主管將分6天接力環島，一起體檢有何精進之處，期待把台灣打造成全世界的自行車聖地。

交通部於2015至2020年完成自行車環島1號線及25條環支線，2020至2023年推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，提升自行車環島路線安全及友善性，完成16條親子共遊型的多元路線，並強化自行車路網斷鏈縫合。

王國材說，行政院核定2024至2027年共58億元經費，進行「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」第2期計畫，今日率部內同仁及部屬機關展開為期6天的接力環島，以自行車環島路線、多元路線、串聯路線、水圳綠道及各區競爭型補助案件等自行車道為基礎，搭配兩鐵（鐵馬及鐵道）、巴士及船舶等運具，檢視路線服務、盤點自行車路網及檢視優化成效。

過程中另安排4場座談會，邀請觀光圈業者及自行車達人交流，為低碳旅遊開創觀光資源與商機，期待把台灣變成全世界自行車聖地，重要活動都來舉辦。而過去提倡兩鐵旅遊，王國材說，其實騎自行車不用太累，搭配火車也能環島。

王國材表示，自己本來想騎久一點，但2月20日立法院要開議，很多事情要準備，因此只騎北部段和屏東段，其他由各次長、主秘和署長騎完。

觀光署長周永暉指出，鐵道、步道、鐵馬道是低碳旅遊的重要主題，本次活動搭配交通部所屬各重要場站及景點打卡活動，除了體檢自行車環境外，特別加入觀光集章元素，提供民眾另類的環島選擇，且行程路線有山有海，鼓勵民眾親山親海樂環島，共同發現台灣的美。

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