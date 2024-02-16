任內最後台商春節聯誼 蔡英文：對等尊嚴尋求兩岸對話可能

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總統蔡英文16日出席任內最後一次大陸台商春節活動時表示，在對等尊嚴前提下，持續尋求兩岸對話的可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。

蔡英文上午出席在圓山舉行的大陸台商春節聯誼活動。她致詞時表示，很高興能在龍年新春開工後，和台商好朋友見面。她先向大家拜個晚年，也祝福在新的一年事事如意，事業能夠蒸蒸日上。在上個月初，我們共同完成本次的總統及立法委員選舉，再次向國際社會展現臺灣成熟的民主。同時也向各國傳達，未來的臺灣會繼續穩健地走向世界。

她指出，台商一直是台灣經濟發展的關鍵推手；她要特別感謝台商好朋友在過去8年來，面對全球經濟的變局，能與時俱進，和政府攜手合作，分散市場、布局全球，不僅讓兩岸經貿關係變得更健康有序，也大幅提升臺灣經濟的競爭力。

她認為，在面對地緣政治的起伏，及相關的經濟變數，我們始終秉持著「不挑釁，不冒進」的立場，以沉著、穩定的態度，向國際社會證明臺灣是可靠的合作夥伴。

蔡英文提到，這5年多來，政府推動的「投資台灣三大方案」也為台灣迎來可觀的投資及資金回流，截至今年2月初，已經累積總投資金額超過2.17兆元，並且帶來超過14萬個工作機會。她邀請台商趁著這次回臺灣的機會，一定要到全臺灣各地看看，尋找發展契機。

她指出，除了強化台灣的投資環境，政府也全方位拓展對外經貿關係。隨著「新南向政策」的推動，臺灣對新南向國家的投資正在穩定成長中。臺灣對新南向國家、歐洲、日本及美國的出口也連年大幅成長。

蔡英文進一步指出，去年「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署；我們也和英國簽署提升貿易夥伴關係協定；另外，臺灣和加拿大也共同完成「投資促進及保障協議」的談判。臺灣正全面深化和各國在經貿上的連結。

她提到，現在許多國際大廠選擇加碼投資台灣，更加證明我們整體的國家實力、投資環境都深獲國際信任。為了因應整體環境的變遷以及企業發展的需求，她也要請海基會及相關部會共同做台商的後盾，打造發展利基，協助台商展開國際市場的布局。

她說，知道大家都很關心兩岸的發展，維護區域及臺海和平穩定的現狀，不僅是當前國際社會的共識，也是兩岸共同的責任，更是全體國人的期待。我們一直致力維護台灣的民主、自由，和國際盟友並肩同行，自信地走向世界。在對等尊嚴的前提下，我們從未停下腳步，持續地尋求兩岸對話的可能。希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。

蔡英文表示，台商都是臺灣走向世界，以及維持兩岸和平的重要夥伴，更是台灣經濟發展不可或缺的力量。新的一年，她要繼續拜託大家一起打拚，讓台灣更進步、經濟更繁榮，並再次祝福所有的台商好朋友事事順利，龍年鴻圖大展。

包括總統府國策顧問林見松、秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、陸委會主委邱太三、經長王美花、海基會董事長李大維、工總理事長苗豐強、商總理事長許舒博等亦出席是項活動。