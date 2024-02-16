開學助孩子收心少用3C 心理師建議「倒數123」

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寒假結束，中小學生今天開學，有不少爸媽苦惱如何幫孩子「收心」，尤其如何減少孩子使用3C的產品，也是一大問題，花蓮門諾醫院臨床心理師侯仁智建議親子一起「倒數321」，不要一下子全部戒斷，可把握開學後第一週黃金期，適度陪但孩子降低3C的產品使用率，避免引發反彈，調整心情與作息，重回學習崗位。

侯仁智說，許多孩子在放假期間因盡情使用手機、電腦，導致回歸學習時注意力不集中，甚至有網路成癮問題，能提前在開學前收心最佳，若來不及也應把握開學第一週，調整小朋友不正常的作息習慣，由家長訂定3C適當使用規則，鼓勵親子互動對話。

侯仁智說，「倒數321」的3就是約法三章，在吃飯、睡覺及事情沒做完前，放下手機。2，則是多與孩子討論家裡的事與學校的事，建立孩子的現實感，並適度引導對未來的期望及規劃，1則是一定要堅持與落實，才不會因失去原則，讓孩子找藉口或無所適從。

侯仁智強調，重建規律需要一段時間，不要以激烈手段來逼孩子就範，應以溝通、以身作則等方式來取得彼此的共識與認同。教育部針對開學收心，也透過臉書粉專分享應對措施，包括每天早睡半小時調整時差作息、親子共玩實體遊戲強化學習注意力、均衡飲食和充足睡眠改善身體不適，以及多外出踏青、談心，保持愉悅情緒等，家長可視孩子狀態做適當的調整與陪伴。

門諾醫院表示，「收假症候群」常是連假後容易引起的身心問題，若持續3天至一週以上出現情緒低落、焦躁或疲憊感等症狀且無改善，或是開學後孩子表現都不正常，注意力無法集中，建議帶孩子就診，讓醫師當親子間的溝通橋梁，尋求專業協助。