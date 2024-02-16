春節期間蒞苗遊客突破175萬 溫泉旅館一房難求

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今年春節7天連假，天氣晴朗，相當多民眾選擇到苗栗走春，到苗栗旅遊人潮突破175萬人次，縣內旅館、民宿平均住房率達6成，其中大年初一、初二、初三各景點住房率更接近8成，泰安、苑裡的溫泉旅館、頭份親子設施旅店，住房率更高達9成，呈現滿房狀態，可說是一房難求，展現苗栗旅遊熱況。

過年期間，習俗上民眾常會至廟裡參拜，各大廟宇參香人潮不斷，通霄白沙屯媽祖更是湧入大量信徒，祈求新的一年平安順遂；各熱門景點，竹南龍鳳漁港、三義勝興車站、南庄老街等，各地車水馬龍、摩肩接踵。大湖、泰安地區則適逢草莓盛產期、溫泉季，民眾體驗採果、泡湯樂趣，到處人潮滿滿。

通過大數據統計資料，三義木雕水美街約48.6萬人次、大湖地區則有30萬人次、泰安溫泉風景區達26.7萬人次、南庄老街近69.5萬人次到訪，春節七天連假蒞苗人次突破175萬，顯示縣內各觀光業者們提供優良的服務品質，打造有質感的旅遊環境，展現苗栗觀光大縣的氣勢。

縣長鍾東錦表示，春暖花開，苗栗就是一座美麗的後花園，探訪自然風光，四季皆適宜，客家俗諺「有做無做，尞到天穿過，有賺無賺，總愛尞天穿」，苗栗客家地區過年氣氛會延續到正月二十天穿日，苗栗市（火旁）龍、後龍慈雲宮攻炮城等元宵慶典活動，邀請大家規劃行程來訪，一同再到苗栗歡度元宵、鬧熱尞天穿。