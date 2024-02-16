王志安指身障者不應參加造勢 障盟：身障者非只能待在家

罕病律師陳俊翰16日傳出在大年初二（11）病逝，日前在脫口秀節目嘲諷陳俊翰而惹出爭議的大陸央視前記者王志安，昨天先在社群平台發道歉信哀悼，晚間又發文表示，希望台灣社會在鼓勵身心障礙人士參政的同時，能更謹慎讓這些人參加造勢晚會，掀起網友正反議論。身障團體認為，這番言論是踩到紅線，身障者並不是就該在家裡、沒有見人的權利，反而喪失對生命的熱度。

陳俊翰上月曾以民進黨不分區立委提名人身分，參加選舉造勢活動。王志安昨晚發文指出「經過這一事件，希望台灣社會在鼓勵身心障礙人士參政的同時，能更謹慎讓這些人參加造勢晚會。畢竟對陳律師而言，參加這種造勢晚會的健康風險實在太高了。不管陳律師最後的離去是否和參加造勢有關，彼時的做法從維護身心障礙者健康的角度講，都非常不恰當。陳律師已經去了，希望類似的悲劇不要再發生」。

身心障礙聯盟秘書長洪心平對此回應，重點是尊重他的選擇，每個人都有自己的健康狀況和體能考量，但最重要的是他不在乎這些，追求自己的夢想。參政是他的選擇，沒有任何人強迫他，他也知道自己站上舞台的那一刻，對所有障礙者參政的代表性。

「如果這樣講，每天出門都有風險啊！」洪心平表示，王志安的說法反映了為什麼中國大陸障礙者很少出來，因為大家都被認為應好好在家裡、好好被包起來，他不了解。陳俊翰是重度障礙者，帶著呼吸器出門也是有危險，但他連學業都能完成，他選擇了一條可能有風險但去奉獻、去追求的路，這才是我們佩服的原因。

不過洪心平也提到，障礙者的身體變化很快，就像流星一樣，昨天還好好的，今天就突然去世，這樣的狀況常常碰到；外人看他們好好的，是因為坐著，但也因為久坐，身體狀況不如看起來這麼好，有文獻指出，因為坐輪椅的關係，得到三高、中風的機會都增加。障礙者也有自覺，自己的壽命比一般人短，這也是科學上驗證的事情，所以在有限的生命裡，更要好好追求夢想。