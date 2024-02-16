《數雲端》91APP*-KY 1月營收創歷年同月新高 年增20%

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【時報記者張漢綺台北報導】台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司91APP*-KY(91APP)(6741)1月合併營業收入為1.29億元，年增20%，創歷年同月新高，91APP*-KY表示，2月延續迎春消費動能，與即將開跑的3月婦女節、白色情人節活動等節慶商機，品牌D2C業績持續看旺，實體電商發展強勁，可望為公司營收貢獻挹注。

根據經濟部最新統計，2023年國內電商銷售額首度突破新台幣5000億元大關，年增2.1%；其中實體零售更是大舉搶進電商經營，迄今，實體電商已佔達台灣整體電商規模的33.5%，年增6.2%，成長力道十分強勁。

隨著OMO消費成為常態，數家中大型零售品牌與通路客戶，積極深化與擴展實體電商的經營，在91APP助攻下，發揮綜效，D2C業績續夯，且近年來91APP公司營運表現佳，全年營收維持一成以上的穩健成長，已優於整體零售與純電商的成長率，突顯實體電商需求與D2C趨勢發展，持續向上。

近五年來台灣的實體電商規模成長顯著。隨著實體電商的市場需求大增，91APP將持續協助更多中大型零售品牌及通路，加速切入實體電商市場，拓展佈局D2C發展，發揮全通路營運效益，更促進台灣整體電商滲透率的提升。