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網路儲存、系統整合需求增 電腦及資訊服務業2023Q4營業額創新高

經濟部16日公布2023年第4季電腦及資訊服務業營業額。圖／經濟部提供
經濟部16日公布2023年第4季電腦及資訊服務業營業額。圖／經濟部提供

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經濟部16日公布最新統計，2023年第4季電腦及資訊服務業營業額1,620億元，為歷年單季新高，年增6.5％，其中網路儲存、軟體開發及系統整合建置等服務需求增加；資訊服務業因拍賣平台網站管理業者結合異業推出多元行銷策略，再加上網路平台之廣告效益與雲端電腦資料保管等業績攀升，讓營業額年增11.9％、來到425億元。

去年第4季專業技術服務業營業額1,037億元，為歷年單季新高，年增2.3％，其中財務分析、不動產等顧問業務增加，但企業管理經營諮詢減少，抵銷部分增幅；廣告業及市場研究業因網路媒體及大型戶外廣告收入增加，營業額年增1.1％、474億元；專門設計業248億元，年增7％，主因商場空間設計、展覽活動設計案件量提高；攝影因婚紗攝影業績增長，與企業合拍案件增加，營業額也增至24億元，年增7.7％。

至於去年第4季租賃業營業額480億元，為歷年單季新高，年增7.4％，其中機械設備租賃業因半導體設備、營造用及辦公事務機械設備承租需求減緩，以及受高基期影響，營業額減至112億元，年減9.0％；運輸工具租賃業343億元，年增13.4％，因企業用戶長租車業務穩定，加上業者推出共享汽車服務，吸引消費者租車挹注業績成長；個人及家庭用品租賃業因戶外娛樂休閒設備、清潔用品出租熱絡，推升營業額至25億元，年增16.7％。

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