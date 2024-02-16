回歸疫情前常態 和泰車估2024年車市45萬台

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全球供應鏈轉穩，車商龍頭和泰汽車總經理蘇純興表示，2023年在各廠牌生產供應回穩，及多款重點新車上市助攻下，總市場來到476,987台，刷新近18年來新高規模，2024年雖全球經濟政治及各國央行貨幣政策仍充滿不確定性，但在各車廠生產供應回穩下，和泰汽車預估全年市場仍有45萬台以上的水準。

總市場創下新高，和泰汽車三品牌合計總登錄超過16.6萬台，首次突破16萬台，創下集團有史以來最高台數紀錄，同時蟬聯22年台灣車市冠軍，稱霸車市龍頭。其中TOYOTA登錄超越12.9萬台，市占率27.1％；COROLLA CROSS連續3年問鼎全市場銷售第一，RAV4、ALTIS、TOWN ACE在進口車、轎車及小商車等主要車型級距，均獲得No.1佳績。

在高級車市場方面，Lexus登錄超過3萬台，市占率站上26.8％，創下豪華車市場單一品牌年度最高銷售紀錄；Lexus RX、NX、UX、ES分別在豪華中大型、中型、中小型SUV及豪華中大型房車中，均榮獲銷售冠軍，表現亮眼。TOYOTA及HINO商用車亦受到消費者肯定，除TOYOTA HIACE及GRANVIA車系共登錄1,740台創新高外，和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄7,245台，市占率36.4％，連三年稱霸商用車銷售總市場。

今年和泰汽車將推出多款新車，包含TOYOTA帶來新世代大改款CAMRY，GR Yaris將迎來引擎性能調校後的小改款；Lexus已發表全新級距都會跨界休旅LBX，並帶來動力升級的全新UX 300h；商用車方面則規劃以專案進口完成車的方式，導入TOYOTA H2. City Gold氫能市區巴士，另也提供更多特裝車可供消費者選擇。2024年三個品牌將挑戰合計17萬台、市占率37.8％的新高銷售目標。 此外，和泰集團持續以MaaS為願景，滿足顧客的「移動需求」。yoxi車隊將推出派遣系統2.0，增加「無縫接單」及「順風車」等新功能，建立高效率派遣機制，並與全球叫車平台 Uber 攜手合作，率先成為全台第一個可以透過 yoxi 或 Uber 平台派遣計程車司機的車隊。iRent將擴大共享車平台營運，目標加盟車隊突破800台，也將導入多款車型，滿足顧客需求。甫於去年新推出的旅遊規劃App「去趣」，2024年App下載目標超越200萬，除持續深化串接集團各移動服務，打造MaaS移動服務生態系外，並推出機票、住宿查詢及預訂功能，滿足各種旅遊需求，成為旅遊規劃首選App。

和泰集團在「與美好台灣同行」的永續承諾下，關注在地需求，新年度將加入更多縣市與NGO團體，擴大暖心服務；「原夢國家隊」公益贊助新竹縣嘉興與桃山原住民國小合唱團，透過集團力量，持續協助原民孩童前進紐西蘭與義大利，完成參賽世界合唱大賽的夢想；「台灣原生動物守護」合作夥伴除農業部生物多樣性研究所外，將新增台北市立動物園，讓保護台灣本土瀕危石虎計畫邁入第4個年頭。

蘇純興強調，在全球汽車產業面臨轉型及市場快速變動下，和泰汽車始終以顧客需求為第一優先，2024年將抱持著「think Amazing」的思維，不斷創新，帶給消費者最完美的顧客體驗，創造集團移動服務全新時代，不僅實踐「Do Amazing」的目標，更要「Do Impossible」。