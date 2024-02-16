四年過一次生日有好康 王品邀壽星開鍋 六大品牌打2.29折

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

4年過一次生日也無妨！全台超過一萬六千人在2／29出生，這些壽星們每年不是在2／28提前一天慶祝，就是只能過農曆生日，今年剛好是四年一次的閏年，2月29日出生的壽星終於能狂歡慶生，王品集團六大鍋物品牌「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」聯手在2／29，推出229壽星開鍋優惠，壽星生日當天到門店消費，凡出示身分證件，就能享指定套餐現打2.29折，最低只要2百多元就能開鍋。即日起到2／29開放活動報名，採電話預約制、每店限量10組共500個名額，想搶優惠手腳得加快。

呼叫229壽星站出來，四年一次的生日不孤單，王品集團六大鍋物「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」寵壽星一次吃夠本，推出229壽星專屬折扣，2／29生日當天到全台門店開涮，壽星凡出示身分證、健保卡或駕照，就能以2.29折痛快開涮指定鍋物。六大火鍋品牌分別提供頂級雙人海陸瀑布聚、雙人青花宴、頂級和牛套餐兩份等豐富套餐，邀請四年一慶的229壽星一同揪友歡聚。

像到頂級鍋物「旬嚐」點精選午間套餐，折扣後只要2百多元就能享用，還有專人涮煮服務，在生日當天享有滿滿尊榮感。精品麻辣鍋「青花驕」原價1638元的雙人青花宴現打2.29折，等於一人不到兩百元就能吃到超划算。「嚮辣」、「和牛涮」則大方祭狂涮肉魂嚮、頂級和牛套餐兩份，壽星們能和朋友無限開吃澳洲純血和牛超痛快。

「聚日式鍋物」端出頂級雙人海陸瀑布聚套餐，另提供多達30種副食及蔬菜的自助吧吃到飽，吃完直接飽到天靈蓋。想換口味嘗鮮，可以預約台式潮鍋「尬鍋」，吃爆台嗑戀雙人分享餐，任選兩種口味炒雞火鍋，還有副食和甜點多樣選擇，絕對能讓229壽星，四年一次生日直接吃個過癮。