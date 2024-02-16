「台中通」APP上架200天 下載量突破237萬次

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台中市數位治理局推出「台中通」APP，整合市府服務e櫃台、支付繳費通、陳情平台等線上服務，至今已突破237萬次下載量。數位局16 日公布市民愛用10大服務，其中「透過台中通APP參與市府大型活動」、「好康優惠」與市府「最新動向」為前3名，成功將數位服務融入市民生活。

數位局表示，民眾愛用第1名正是透過台中通APP參與市府大型活動如購物節、鍋烤節、耶誕嘉年華等，提供市民查詢、參加或抽獎，掌握活動最新進度。其中，全台舉辦最盛大的台中購物節，從發票登錄、抽獎到中獎兌領皆採全面無紙化作業，民眾可即時查詢，公開便利的機制吸引民眾參加意願。

數位局表示，民眾愛用第2名「好康優惠」，擁有台中數百家特約商店，為市民提供專屬優惠，只要消費時出示虛擬卡片，即可享受各種好康優惠；第3名「最新動向」能即時發布市府重要資訊，讓市民隨時掌握市政最新動態。

另，第4名到第6名依序為「支付繳費」提供行政罰鍰、學雜費、地方稅、停車費、水費等多樣市府規費及生活繳費的支付服務；「線上申辦」從育兒津貼、企業開辦、法律諮詢到場地租借皆可在台中通申辦；「福利資訊」則彙整兒童、婦女、銀髮族、身心障礙者等各族群的福利資源。

第7名到第10名則依序為「活動行事曆」提供台中各局處舉辦的觀光休閒、藝文展演、教育研習、運動健康等活動資訊，讓民眾一目瞭然；「圖書館藏」將台中市立圖書館藏書達近400萬冊，透過APP可隨時隨地查詢藏書資訊，線上預約館內藏書與接收藏書到館通知；「疫苗預約」涵蓋新冠肺炎、流感、肺炎鏈球菌、猴痘等疫苗預約服務；「超夯訊息」則將台中市府最新資訊以圖像化呈現給市民。數位局強調，市府會持續優化台中通APP，滿足市民更多市政需求。