前往主要內容
工商時報LOGO

《台北市淨零排放管理自治條例》躺政院一年半 終獲核定

  • 中時即時 黃敬文
《台北市淨零排放管理自治條例》自2022年6月22日經北市議會三讀通過後，當年7月5日即函報行政院，後躺逾1年半後終在今年春節前獲核定，為首個完備程序的地方政府氣候變遷與淨零管理自治條例。(本報資料照片)
《台北市淨零排放管理自治條例》自2022年6月22日經北市議會三讀通過後，當年7月5日即函報行政院，後躺逾1年半後終在今年春節前獲核定，為首個完備程序的地方政府氣候變遷與淨零管理自治條例。(本報資料照片)

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

《台北市淨零排放管理自治條例》自2022年6月22日經北市議會三讀通過後，當年7月5日即函報行政院，後躺逾1年半後終在今年春節前獲核定，為首個完備程序的地方政府氣候變遷與淨零管理自治條例；前台北市環保局長劉銘龍表示，自治條例為地方氣候治理的新里程碑，雖然其中有3條牴觸中央，但中央已頒布全國一致的法令，無礙台北市施行。

劉銘龍表示，細究行政院核定函，考量下列三項有涉及全國一致的規定，不予核定；其餘條文均予以核定。

他指出，第一條為《自治條例第10條及其相關罰則》，有關溫室氣體增量抵換，由於《氣候法第24條》有相同規定，且中央2023年10月12日訂定發布「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」已將地方政府適用案件納入規範。

劉銘龍說，第二條為《自治條例第13條第2項、第3項、第4項授權及其相關罰則》，有關訂定轄內排放源減量標準並得進行交易與抵換，因溫室氣體減量額度核發及交易必須為全國一致

他解釋，第三條為《第39條第1項前段、第2項》，有關一定規模以上之上市上櫃公司公開揭露資訊及其相關罰則，中央金管會已有全國一致作法。

劉銘龍提到，《台北市淨零排放管理自治條例》立法之際，中央的氣候變遷因應法尚在研議中，核定函中幾個所謂牴觸的條文，實際上中央後來已經頒佈全國一致的作法，無礙台北市日後之執行。

他說，當時台北市訂定氣候管理自治條例，目的在接軌國際2050淨零趨勢，擘劃台北市未來30年城市轉型藍圖，完成2050台北市氣候經濟、循環經濟、數位經濟及基礎建設轉型。

劉銘龍呼籲，市政建設是一棒接一棒，希望台北市府未來能以此為基礎，引領地方氣候治理，接軌國際完成台北市的氣候轉型。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 八大官股賣台積改買「他們」 達人砸千萬卡位、抱3年等賺4成

  2. 買0050落伍了？他存這檔1年後大賺40萬

  3. 這檔金控股1字頭長期配息奪冠 6檔殖利率逾4％穩穩賺

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。