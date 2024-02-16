東海大學彩蛋嘉年華盛大登場 全力助高中生探索系所

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東海大學彩蛋嘉年華再登場，全力助高中生探索系所! 東海為提供高中學子探索系所機會，將以「高中生申請大學系所」為目的，出動五大學院教授，提供現場專業諮詢助力高中生解惑外，今年活動更以探索系所彩蛋為特色，祭出豐富神秘小禮物，邀請全國高中生以輕鬆、活潑的角度，來到東海大學了解科系的現況與展望。

東海大學將在3月16日上午10點，以「尋找彩蛋」為主軸，以五大學院、20系所，於東海社會科學院周邊舉辦「彩蛋嘉年華」活動，再次熱烈的邀請全國高中生以有趣、活潑的角度了解科系的現況與展望。東海大學指出，往年東海彩蛋嘉年華舉辦，皆獲得高中學子的認可，因此今年為了滿足眾多學子的需求，東海大學擴大辦理，攜手文學院、理學院、工學院、社會科學院及法學院共同舉辦，並引入「彩蛋尋寶」的實境活動，透過各系所策劃的專屬特色活動，讓高中生能以互動的方式深入了解各科系的現況和未來展望。

東海大學表示，「2024東海大學彩蛋嘉年華」活動提供全國高中學生，前500位報名的高中生可獲得每人100元兌換券，完成5個以上科系諮詢更有額外50元兌換券，可於當天兌換餐飲、各系提供的特色禮物等。活動也特別針對高三學生加碼贈送東海牛奶冰棒1支或牛奶1罐，歡迎全國高中生呼朋引伴、全家總動員來尋寶，認識東海大學優美的校園以及豐富的科系資源。

東海大學強調，今年共有五個學院，涵蓋10個學群，提供專業諮詢區，提供高中生即時解惑服務，讓學生們能在踏入大學前，就能先深入認識大學環境及感興趣的科系，相信來參與的高中生將能夠在活動中獲得豐富的收穫。詳細的活動資訊可參考「東海大學彩蛋嘉年華」活動網頁：https://egg2024.thu.edu.tw/。誠摯邀請全國高中生攜家帶眷前來尋寶，一同體驗東海大學獨特的校園風光及學術氛圍。