台中元宵燈會今登場 交通資訊「照過來」

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2024年中台灣元宵燈會今天（16日）開始，一連10天在水湳中央公園華麗展出，結合公園地景地貌，設置8大主題燈區，廣達15公頃，由於緊鄰逢甲商圈，燈會期間將湧入大量人潮、車潮，警方在周邊道路執行交通管制，呼籲民眾多利用大眾運輸工具。

台中市警局規畫燈會期間2月16日0時起至2月25日24時止，敦化路二段（凱旋路至中科路）、僑大八街（凱旋路至經貿五路）、啟航路（敦化路二段至啟航一路）雙向封閉禁止車輛通行。 啟航路（經貿五路至啟航一路）、啟航二路（啟航路至中科路）、經貿三路（啟航路至中科路）、經貿二路（啟航路至中科路）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路禁止汽車進入，開放機車進入停放。

公車部分，中央公園周邊有6、6副線、8、25、28、32、54、68、88、525及綠4等14條公車路線，下車後步行即可抵達燈區，公車班次資訊可至台中公車即時動態資訊（https：／／citybus.taichung.gov.tw／）或台中公車APP查詢。另外會場周邊共有5處YouBike 2.0站點，正常開放供民眾使用，燈會活動期間並加強車輛調度，詳情可至官方網站（https：／／www.youbike.com.tw／region／i／）查詢。

自行開車民眾，可停放中央公園北側停車場、經貿6、經貿8、中央公園地下停車場、創研26、創研22、創研21、中央公園南側停車場等，騎車民眾則可停在中央公園北側停車場、中央公園地下停車場、中央公園南側停車場等，另會場東邊啟航路、啟航二路、經貿三路、經貿二路、啟航一路、啟航東路等路段規劃為「臨時機車停車區」。

台中市警局長李文章呼籲，燈會活動場域禁止遙控無人機飛航，將派員在各交管路段起迄點進行管制，並加強周邊巡邏，針對違規停車等妨害交通秩序之行為嚴格執法，維護活動期間周邊交通秩序及順暢。