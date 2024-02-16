竹光運動中心積淹水改善驗收 1樓電梯重新開放

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新竹市竹光國民運動中心為新竹市第2座國民運動中心，一遇上豪雨常排水不及導致積淹水，日前1樓電梯也因豪大雨，電梯井機坑積水而暫停使用，造成民眾不便，市府與專家會勘，後續啟動停車塔平台修繕工程，現已完工驗收完畢，全面開放使用1樓電梯。

竹光國民運動中心位於竹光路上，於2019年啟用，為地下3層、地上挑高4層的運動中心，基地位置地點適中、交通便利，內部設置有籃球場、羽球場、桌球室、室內游泳池、體適能中心、瑜珈及飛輪教室等，並附設地下停車場，環境舒適方便，深受喜愛運動的市民青睞，每年平均服務超過20萬人次。

但竹光國民運動中心每逢豪雨常排水不及，造成地面積淹水，甚至影響電梯使用。市府說明，經安排專業技師及廠商聯合會勘，發現問題在於運動中心停車塔上方屋頂平台因豪大雨洩水不及造成積水，雨水累積至一定程度後沿電梯井灌入機坑，管理人員為顧及民眾安全而暫時關閉電梯。

市府教育處指出，為解決積淹水問題，提升到館民眾使用設施安全性，並避免運動中心的相關設施設備受雨水侵蝕損壞，市府於去年3月進行「竹光國民運動中心停車塔平台漏水修繕工程」發包作業，以改善停車塔屋頂平台洩水問題，也解決1樓電梯間出入口排水問題，相關改善工程已完工驗收並開放使用。

市府表示，竹光國民運動中心停車塔修繕工程完工後，到館民眾反映良好，也給予市府高度肯定，未來市府將持續攜手與運動中心營運廠商合作，繼續維護並提高運動中心設施設備的使用安全性，提供市民優質舒適的全民運動空間。