紅海危機助攻貨櫃3雄營收 馬士基發聲 好戲在後頭

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【旺得富理財網 李宗莉】水手敲碗已久的貨櫃3雄1月營收終於出爐，反映紅海危機推升價量齊揚，營運表現亮眼，均創1年來單月新高，長榮與陽明月增率、年增率雙成長，分別年增8~10%不等，而在月增率部分，除長榮月增近2成至283.52億元，陽明更成長逾31%。不僅貨櫃3雄營收報喜，全球海運巨頭馬士基態度也翻多，承認紅海危機短期難解，恐持續到今年第3季都得繞航南非好望角。

長榮昨（15）日公告1月營收283.52億元，月增19.96%、年增8.04%，為2023 年1月以來高點；陽明1月營收則為139.97億元，月增31.47%、年增10.06%，同寫2023年1月以來最佳表現；萬海1月合併營收92.52億元，月增10.73%、年減2.56%，雖較雙雄略為遜色，但仍是去年2月以來新高。

陽明表示，紅海危機使船隻繞行好望角，航程拉長之餘，也帶動整體運費上漲，但提醒供需仍受到地緣政治、極端天氣和中國經濟放緩等3大變數影響，全球經貿前景充滿不確定性，需審慎應對。

萬海則指，後續將觀察元宵節過後的工廠復工狀況，再進行檢視各航線效益並及時調整，以維持競爭優勢。

對元月營收雙增，長榮則表示，受惠地緣政治、年節前出貨等因素影響，近期海運市場運價走揚。另因長榮將在3月中旬前公布2023年財報，5/28召開股東會，通常會在股東常會前40日，也就是4月中旬前公告股利政策。

除貨櫃3雄營運奏捷，由於以哈戰爭已逾4個月，全球貨櫃二哥馬士基（Maersk）北美地區總裁范德史登（Charles van der Steene）接受美國CNBC電視台採訪時表示，已不期待近期紅海航線復航，並提醒繞航恐持續到第2季甚至第3季，建議客戶必須要確保供應鏈狀況，足以應付更久的船期。

儘管美英為首的聯合部隊，續在紅海執行護船任務，全球航商大多不願復駛，而美國防部統計去年11月以來，胡塞已至少攻擊或威脅46艘商業貨輪，平均每2天1次，並揚言只要以色列繼續攻擊加薩走廊，攻擊商船的行動就不會停止。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。