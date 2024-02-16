備戰汛期 新北水利建造物檢查1月開跑

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備戰汛期，新北市水利局自1月起，針對轄管19條市管河川、71條區域排水、7座分洪設施、7處滯洪壩及4座人行橋梁，進行水利建造物檢查，透過專業人員的協助，及早發現建造物有無缺失，於汛期前完成立即改善項目，以降低災害來臨時可能造成的破壞及損失。

水利局長宋德仁表示，去年度水利建造物檢查完成5196件，檢查長度逾521公里，其中立即改善案1件，已依據水利法以及水利建造物檢查安全評估辦法規定，於5月1日汛期前改善完成，另計畫改善及注意改善至年底共改善完成13件。

宋德仁補充，水利建造物檢查除了以目視進行定期檢查外，也會透過專業儀器（UVA、透地雷達、光達）輔助，進行個案不定期檢查，像去年利用透地雷達檢測，發現板橋湳仔溝旁路面下陷有掏空情形，立即以儀器檢測獲得改善，保障了用路人的安全。

執行水利建造物檢查多年的陳先生說，新北市範圍實在是太大了，區排、河道多位山區不易到達的地方，都要特別使用安全爬梯攀爬進入落差超過10米以上的水路，除了全副武裝穿載反光背心及安全帽等護具外，還需背上紀錄工具，如測距滾輪、衛星定位儀、相機、紀錄板等，負重超過10公斤以上，而且行走在滿布青苔岩石及濕滑河道中，還會遇見水蛇，需要步步為營，才能順利完成檢查，以減少豪雨和颱風災害帶來的損失。

水利局表示，面對嚴竣的汛期考驗，水利建造物負載著重大的任務，透過檢查事先發現水利建造物的損壞，並加以改善，才能讓水利建造物正常運作，以維護民眾生命財產安全。