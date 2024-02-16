桃市都發局長入選艾森豪計畫 全台唯一獲獎者

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美國艾森豪基金會（Eisenhower Fellowships，EF）於台灣時間2月14日宣布，今年頒發全球五大洲22位傑出領導者獎學金，其中涵蓋醫學、人工智慧、太空探索、金融經濟等多個領域。桃園市都市發展局長江南志以在都市規畫與住宅政策領域的卓越表現脫穎而出，成為台灣今年唯一的獲獎者。

江南志除了是台灣今年唯一的獲獎者外，也是全球唯一以都市計畫專長入選。他表示，此次訪問計畫將聚焦於淨零城市規畫、智慧城市發展、策略性都市公共空間設計、都市經濟復甦手段以及可負擔住宅政策等議題，希望透過這次寶貴的機會，與美國各大城市進行經驗交流，同時學習國際最新的城市發展趨勢與理念。

江南志提及，因應桃園目前區域轉型、鐵路地下化與住宅政策等都市發展課題，將於今年4月展開為期6周的訪問行程，選定包括費城、華盛頓特區、紐約、波士頓、波特蘭、西雅圖、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大與博伊西等橫跨東西岸與中部超過十個城市訪問，訪問對象包括聯邦、州與市等各級政府、參眾議員與民間組織等，相當期待透過這次深度交流帶回的成果應用，讓桃園的都市發展成為未來城市的典範。

桃園市長張善政說，江南志是桃園子弟，是一位非常優秀的人才，他不僅是著名建築師，曾擔任過新北市政府工務局副局長、桃園縣政府工務局局長，而且已是台科大建築所博士的他，去年5月還拿到美國南加大公共政策碩士，足見他對公共事務的熱情，期待他在這次訪問中滿載而歸，繼續將所學貢獻給桃園，讓桃園未來能躍升為國際第一流的大城市。

艾森豪基金會成立於1953年，以美國艾森豪總統（Dwight David Eisenhower）的名字命名，至今已資助了來自115個國家近2500名的專業領袖。該基金會旨在通過6周的訪問計畫促進世界各國專業領袖之間的交流，並希望獲獎者能將訪問所學帶回國，持續為自身國家的發展做出貢獻。