《觀光股》外資喊賣砍價 美食-KY摔22月低價

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【時報記者林資傑台北報導】經營85度C的美食-KY(2723)受中國大陸門市調整影響，2024年1月合併營收下探近20月低。儘管公司認為對業績影響將是短空長多，但美系外資認為美國成長難以抵銷中國大陸下滑，除將今明2年獲利預期大砍逾4成，並將評等自「加碼」降至「減碼」、目標價自200元重砍至80元。

美食-KY股價近期於93.8～103元低檔區間盤整，受營收動能疲弱、外資重砍評等及目標價等利空衝擊，今（16）日股價開低重挫7.64％至87元，創2022年4月中以來22月低點，鄰近尾盤跌幅仍近4％。三大法人近期持續偏空，昨日賣超336張。

美食-KY公布2024年1月自結合併營收15.53億元，月減7.3％、年減12.82％，下探近20月低。公司表示，主因中國大陸門市汰弱留強、精簡營運規模，使亞太區營收年減達2成，美國營收則維持年增高個位數表現，在營運效率提升下，對業績影響將是短空長多。

然而，美系外資出具最新報告，坦言先前對美食-KY的樂觀看法錯誤，指出美國營收雖維持成長，支撐集團營收表現，但中國大陸業務惡化得更快，除了當地解封後內需消費疲弱，公司亦開始縮減門市家數，短期內可能持續受到中國大陸經濟疲弱影響。

美系外資指出，美食-KY中國大陸門市家數於2018年第三季觸頂，中國大陸營收在2018～2023年間已減少達3分之1。由於尚未找到可持續的成長策略，鑒於中國大陸目前經濟展望，擔心門市規模可能持續調整，美國成長幅度難以抵銷中國大陸營運趨緩影響。

同時，美系外資預期受中國大陸業務趨緩及營運槓桿拖累，將使美食-KY毛利率持續承壓，趨勢與營收狀況類似，認為2024～2026年的美國及中國大陸合併營業利益將呈現溫吞趨勢，美國的獲利成長難以帶動集團整體獲利成長。

整體而言，美系外資預期2024～2026年美食-KY合併營收動能溫吞，年複合成長率（CAGR）為5％，其中美國為12％、中國大陸僅1％。今年毛利率估自2022年的3.7％、2023年的6％低基期回升至6.8％，仍遠低於2017年的12.3％高峰。

美系外資將美食-KY今明2年獲利預期大舉調降44％及48％，目前預估今年稅後淨利將成長19％，主因基期較低，仍較2017年高峰低52％，僅與業務受疫情影響的2021～2022年狀況相當，並預估2024～2026年的稅後淨利年複合成長率為14％。

儘管美食-KY因營運展望調降，股價過去1年已修正達40％，遠遜於大盤的上漲19.8％，但美系外資認為，鑒於中國大陸業務前景不確定及美國業務成長趨緩，評等可能會繼續調降，對此將評等自「加碼」一舉調降至「減碼」、目標價自200元重砍至80元。