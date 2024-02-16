這檔金控股1字頭長期配息奪冠 6檔殖利率逾4％穩穩賺

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金控獲利開獎 殖利率一表看 這檔1字頭長期配息竟奪冠 6檔績優生逾4％穩穩賺

【旺得富理財網 王順泉】金龍年開春，除台股創新高，14家金控也繳出好成績，今年1月獲利合計達539億元，年增率達129.6%。其中富邦金大賺140.7億元，是唯一獲利逾百億金控，每股純益1.08元，居金控之冠。至於新光金則持續虧損，單月淨損22.49億元，每股淨損0.15元，為唯一虧損金控。

國泰金1月稅後盈餘94.1億元，EPS為0.65元，居金控第2。中信金1月稅後盈餘88.06億元，EPS為0.45元，為金控第3。

公股金控中表現最佳的是兆豐金， 1月稅後淨利41.89億元，EPS為0.3元；其次為第一金1月稅後純益24.09億元、EPS為0.18元。華南金與合庫金1月EPS皆為0.14元。

金控每月獲利開獎向來是存股族關注焦點，觀察長期配息狀況，獲利績優的金控常勝軍，如富邦金、國泰金、中信金、兆豐金等，近5年平均現金股息殖利率皆在4%以上，加上金融股營運穩健且有政府監管，成為不少投資人最愛的存股標的。

不過，向來為存股熱門股的玉山金，由於股利配發方式採股票與現金並重，近5年現金股息殖利率意外僅2%出頭，在14家金控中敬陪末座。

而去年未配發股息的開發金，股利配發方式以現金為主，自2013~2022連續10年皆僅發現金，未發放股票股利，因此，5年現金股息殖利率突破5%，居金控之冠，目前股價僅12元出頭。

新光金雖然5年現金股息殖利率有3.59%，不過去年大虧73億，加上今年元月續虧22億，累計已達95億元，金管會屢次要求增資，未來股息配發恐增添變數。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。