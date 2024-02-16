台積熄火 這檔結盟美超微股價連7紅 52檔站高崗

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台股昨日開紅盤漲勢未能延續，今（16日）大盤震盪，盤中一度衝高至18,715.69點，然而護國神山台積電激情冷卻及市場獲利了結賣壓出籠之下，指數壓回至18,600點附近，結束15日新春開紅盤的大漲逾500點的漲勢，權值股表現萎靡，高價千金股、AI、IC設計股漲跌互見，大盤終場上跌37.32點，跌幅0.20％，收報18,607.25點，成交量4,061.46億元。

高價千金股今天漲跌互現，股王、股后帶頭摔，股價前七高的千金股全都大跌，力旺（3529）更摜殺至跌停，世芯-KY、祥碩也大跌逾半更跌停板。而創意、旭隼、譜瑞-KY、川湖、亞德客-KY、嘉澤等6檔則全部齊漲。

權值股同樣走勢分歧，台積電今日激情暫歇，自高檔拉回修正，跌幅超過2％，打回688元之下，昨日688T未獲利了結者，暫時教召回營。此外，國巨及AI概念股廣達、緯創、緯穎也同步走跌，其中廣達大跌6.75％，跌幅相對較深，廣達1月營收年月雙減，且單月營收已經連續兩個月呈現下滑。

AI族群方面，除廣達重摔摜破5日線外，散熱廠雙鴻、奇鋐也紛紛大跌超過4％，AIPC概念股宏碁、華碩、輔信、仁寶也同步上揚。

另外，在美超微飆漲帶動之下，概念股包括矽智財（世芯-KY、創意）、CoWoS（日月光、京元電）、板卡廠（技嘉、麗臺）均同步走揚，其中與美超微形成策略聯盟的麗臺連日亮燈漲停，收下連七漲的佳績，表現亮眼。

此外，重電族群也有好表現，重電之王華城小漲1.41％，股價突破500元關卡，士電領軍亮燈漲停，中興電大漲逾7％，亞力、東元也成漲勢。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計士電、菱生、力新、淳紳共52檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電機類股及造紙類股表現亮眼，漲幅分別為2.79％、2.47％，半導體類股、電腦類股表現疲軟，下挫1.35％、1.21％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾9.90％共10檔，其中22檔強攻漲停，收盤漲幅前十名依序為士電（1503）、菱生（2369）、美利達（9914）、榮創（3437）、聯鈞（3450）、華泰（2329）、豐藝（6189）、星通（3025）、冠軍（1806）、迎廣（6117）。

上市跌幅逾4％共11檔，沒有跌停股，收盤跌幅前十名依序為廣達（2382）、必應（6625）、世芯-KY（3661）、文曄（3036）、銘旺科（2429）、祥碩（5269）、新日興（3376）、大同（2371）、奇鋐（3017）、氣立（4555）。

上市成交量前10名個股依序為宏碁（2353）、緯創（3231）、昆盈（2365）、廣達（2382）、群創（3481）、華泰（2329）、英業達（2356）、菱生（2369）、仁寶（2324）、台積電（2330）。

上櫃漲幅逾9.9％共16檔，30檔亮燈漲停，收盤漲幅前十名依序為淳紳（4529）、力新（5202）、易發（6425）、振發（5426）、合正（5381）、瑞耘（6532）、上詮（3363）、神盾（6462）、志旭（8067）、新復興（4909）。

上櫃跌幅逾3.9％共10檔，1檔跌停股，收盤跌幅前十名依序為力旺（3529）、智擎（4162）、易威（1799）、尚茂（8291）、台灣銘板（6593）、雙鴻（3324）、大恭（4706）、琉園（9949）、新零售（3085）、慕康生醫（5398）。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、廣運（6125）、國統（8936）、振發（5426）、擎亞電子（8096）、前鼎（4908）、上詮（3363）、永捷（4714）、台燿（6274）、安格（6684）。