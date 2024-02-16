《貿易》能源週10月登場4大主軸 規模再拚高峰

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【時報記者葉時安台北報導】由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟-綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同舉辦的年度指標能源產業展覽「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」，將於今年2024年10月2日至4日於台北南港展覽館2館展出。兩展去年合計展出攤位達1275個、參觀人數近2.5萬人，均創歷史新高。今年兩展以「前瞻能源」、「綠色科技」、「永續創新」、「淨零轉型」為四大主軸，致力打造全台最完備的零碳轉型商貿平台，在全球淨零減碳浪潮的推升下，規模可望再次攀升。

去年聯合國氣候大會COP28各國支持於2030年前將再生能源裝置容量提升3倍，全球將可見更積極的資金及技術投入綠能轉型。而我國政府持續推動淨零轉型12項關鍵戰略，其中太陽光電及風電已成為國內相對成熟綠電，近五年再生能源發電量平均年成長14%，增幅高於全球平均，再生能源的成長也帶動整體綠能供應鏈龐大商機。「台灣國際智慧能源週」見證市場供需兩端大幅成長，透過「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」及「多元創能展」四項子展，串聯綠能產業上下游指標供應鏈業者，呈現最新產品、技術及解決方案，其中「多元創能展」看好新興能源的市場潛力，將擴大徵集氫能、海洋能、地熱能及生質能供應鏈業者參與，促進新興能源領域的技術交流及商機拓展。

順應國際趨勢及政府政策，能源週同期推出「台灣國際淨零永續展」，聚焦減碳與負碳技術、節能創新解決方案、循環經濟、綠色金融及綠電採購等範疇，去年成功徵集台塑新智能、台達電(2308)、士電(1503)、泓德能源-創(6873)、永豐銀行等指標企業參與。因應CBAM歐盟碳邊境調整機制已於去年10月開始試行，並將於本年進行首次申報，全球正式進入碳權交易時代，碳議題將成為國際顯學，也成為企業維持競爭力的關鍵，今年展覽將以碳議題為核心，邀集更多跨領域之資通訊及諮詢顧問服務業者參與展出，範疇涵碳足跡審計、氣候風險管理、供應鏈分析及碳權交易等大數據、雲計算及物聯網應用等內容，協助業者開發轉型至綠色低碳經濟的新商機。