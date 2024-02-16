《經濟》創業、新創續發力 國發會：攬才環境建構有成

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【時報記者葉時安台北報導】台灣政府在創業、新創持續發力，人才為關鍵，為瞭解就業金卡持卡人來台意向與遭遇問題，國發會「台灣就業金卡辦公室」(現為Talent Taiwan「國際人才服務及延攬中心」)自2021年起每年進行大規模問卷調查，2023年擴大開放外國專業人才填答，7~8月間計回收問卷1021份，受訪者來自64個不同國家，對於台灣生活體驗持高度正面態度，在滿分10分中平均給予8.16分，有意願申請永久居留或歸化者均約有6成左右。

調查結果中，來台動機項目，受訪者來台灣居住的首要原因為生活品質、工作、友善人民，以及家庭等4項因素，占所有因素的41%，其中生活品質13.9%、工作13.5%、友善人民6.9%、家庭6.6%，其他包括經濟、文化、教育、便利、健康、生活成本、民主、就業金卡制度、安全等。

目前在台就業情形，以受僱外國企業為最多，占比30.8%，多數採遠距辦公，其次依序為受僱台灣雇主24.4%、創業家或自由工作者/自雇者19.8%、就學或研究16.7%、尋職5%等。受訪者申請永久居留意願，準備申請者占比30.7%、考慮中29.1%，合計近6成。

歸化國籍意願，受訪者對於加入我國國籍表示興趣，在無須放棄其母國國籍前提下，願意入籍占比62%。另受訪者中已取得國籍者1.9%、申請歸化中者12.6%。調查指出，外國專業人才表示對台灣喜愛，並願意長居台灣。

另調查亦顯示在政府近年積極打造台灣國際形象、推動全球攬才策略下，成效顯著，國際人才來台數持續攀升，截至2023年底就業金卡累計許可8962人次、外國專業人才有效許可約5.6萬人次、取得永久居留者約1.1萬人。此外，調查受訪者國籍高達64國家，高於2022年50個國家，亦顯示觸及國際人才圈持續擴大中。有關受訪者就業情形部分，自由工作者或自雇者、創業家合計近2成，顯見政府新創政策有成，台灣已然成為友善新創發展之重要基地。至於後續就業金卡之強化推廣做法，政府仍須延續鏈結國際社群之政策，布建就業金卡持卡人之人際網絡。

至於創業、創新，行政院國家發展基金自107年推動「創業天使投資方案」以來，協助產業發展投資對象不限產業、地域，持續為新創事業挹注資金活水，迄今已投資逾250家新創事業35億元，帶動投資123億元。在配合政策推動的同時，創業天使投資方案與新創事業也一起為2050淨零轉型努力。「創業天使投資方案」不僅提供新創事業初期營運點火資金，也是新創雨林中的沃土，培育新創事業發展，持續茁壯新創圈，打造一個多元的創新創業雨林生態系。

而為優化台灣新創發展環境，政府自105年啟動亞洲．矽谷計畫，從資金、人才、法規、市場等面向推動，加速新創成長及出場，並協助爭取海外商機。過去幾年，透過政府與民間共同努力，全台新創家數由3157家倍數成長至7433家，整體獲投金額也由8.4億美元大幅增加至22.2億美元，並已有沛星互動科技(Appier)、睿能創意(Gogoro)等4家新創獨角獸成功出場，新創社群更以荒漠到雨林形容整體臺灣新創發展環境的轉變。

國發會表示，為了協助新創對接國際生態系、加速拓展市場及引進海外資源，政府推動國家新創品牌Startup Island TAIWAN，與新創社群及部會聯合參加國際展會。此外，推動新創明日之星計畫，累計推薦22家指標型新創(NEXT BIG)，持續協助NEXT BIG拓展海外商機。

在國際新創聚落方面，國科會及經濟部打造台灣科技新創基地(TTA)、林口新創園、亞灣新創園等新創基地，結合鄰近產業供應鏈及場域實證空間，成為國際新創來台發展的最佳場域，成功吸引逾40家國內外加速器及1200家新創進駐，並帶領逾1300家新創參加美國CES、歐洲VivaTech等國際展會，展現台灣新創量能。