邀周錫瑋分享農業潮流 張麗善：風水也該輪到雲林了

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雲林縣長張麗善今（16日）邀請前台北縣長周錫瑋對縣府一級主管分享未來農業前景「乾淨、自然、美麗、健康、減碳、永續」。周錫瑋表示，千萬不要認為不可能，誰想到沙漠可以做出拉斯維加斯？未來可以跟晶片、晶圓、AI並駕齊驅未來的產業叫「農業」。

雲林縣政府行動主管會報16日移師北港糖廠舉行，聚焦「北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫」及「北港1911好庫文化產業園區」修復再利用，縣長張麗善邀請前台北縣長、現任旺旺集團副董事長周錫瑋簡報分享如何以農業發展餐飲、園藝、觀光、文化等產業。 周錫瑋表示，他來過雲林好幾次，每次都覺得雲林為什麼地這麼大、人這麼少，前一陣子他到北京參加一個世界農業大會，超過5000名世界各個國家的專家聚集，他發覺未來可以跟晶片、晶圓、AI並駕齊驅未來的產業是農業。

周錫瑋說，農業是未來全世界最重要的經濟產業之一，現在全世界都在做減碳，一個是減碳排、一個是減碳，到目前為止減少二氧化碳最重要的工具是光合作用，也就是要靠農業，所以不要把農業當作沒有價值或者低價值的產業，農業是未來人類要生存最重要的產業。

他表示，雲林未來會是世界潮流，雲林人也一定要把自己當作是世界潮流的領先者，尤其雲林現在很多地方都還沒有過度的開發，台北市、新北市這樣的空間資源是完全沒有的，雲林未來不只能後發先制，且是世界潮流的領先者。

周錫瑋強調，只要運用現在的科技去做精緻農業什麼都可以做得很好，用很小的土地做出很高的產值，雲林未來是一個「farm city」，乾淨、自然、美麗、健康、減碳、永續是目標。

縣長張麗善聽完周錫瑋簡報後，當場邀請他擔任雲林縣政府的縣政顧問。

張麗善說，周錫瑋前縣長的演講讓縣府的視野更加開闊，縣府希望農業能夠六級化，透過農業吸引觀光人潮，目前也在提升休閒農業區但仍在比較低階的程度做應該做的事情，每個人都有理想的目標，需要有人提供意見，讓發展空間更加廣闊。

張麗善表示，如何依循著聯合國永續發展經營目標（SDGs）發揮農業的價值及土地的效益，會持續向外界取經，「三年一輪，好壞照輪」，輪來輪去也應該輪到雲林了，所以不要妄自菲薄，雲林是未來最適合開發的縣市，有很多很多的面向都等待雲林好好去做。