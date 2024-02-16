日本：已留意北韓提日相往訪可能性一事

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北韓領導人金正恩胞妹金與正昨天發表日本首相岸田文雄訪問北韓的可能性等談話，日本內閣官房長官林芳正今天對此稱「已留意」，美國國務院官員也透露若實現對話將予以支持。

金與正昨天透過官媒北韓中央通信社（KCNA）表示，兩國可以「共創新未來」，但這取決於日方採取的行動，包括不再拿已經解決的1970、80年代北韓綁架日本公民問題作文章，那麼「兩國將沒有理由不靠近，（日本）首相訪問平壤的日子也可能到來」。

不過韓聯社引述北韓中央通信社的報導指出，金與正強調這只是她的個人見解，據她所知，北韓領導階層並無改善兩國關係的任何構想，對兩國接觸也毫不關注。

日本「每日新聞」報導，林芳正今天對此強調「完全無法接受綁架問題『已經解決』的主張」，並表示「根據『日朝平壤宣言』，全面解決綁架、核武、飛彈諸多懸而未解事項的方針不變」。

林芳正今天說明日方「一直以來透過各種管道推動」舉行領袖會談，以解決與北韓之間爭議事項，並稱「包含談話的評論等可能會影響之後的交涉，不方便清楚闡明」。

共同社報導，美國國務院負責北韓事務的高階官員朴正鉉（Jung Pak）美國時間15日對此透露，日本與北韓之間若能實現對話，將予以支持。

朴正鉉表示：「我們支持與北韓任何形式的外交與對話，將針對推動解決綁架問題，強力支援日本政府所做努力。」同時她也說：「我認為現在說是否會發生什麼事情，還為時過早。」