黃色小鴨游回基隆？ 謝國樑：要建自己的摩天輪

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期高雄「黃色小鴨」成功帶動觀光人潮，基隆市長謝國樑16日表示，黃色小鴨成果亮眼，但屬於短期展覽，基隆也要建設專屬的城市亮點，例如正在積極籌備中的摩天輪，更是國際城市常見的成功案例。謝並強調，這不是一頭熱的想法，而是他在立委任內就構想，至今規畫也有1年以上，至於最終興建地點和高度，仍將交由專業評估，希望能在任內完成。

基市府為促進觀光，預計建設專屬固定式的摩天輪，但興建地點引起熱議。綠營議員認在為國門廣場恐怕過於擁擠，並非最佳地點。謝國樑則澄清，早在10多年前他還在擔任立委的時代，於東岸旅運大樓重建時，就已經考慮在大樓上加蓋摩天輪來吸引觀光旅客。

謝國樑說，他就任後積極規畫評估，並交由交通處長王圳宏評估許多地點，包括外木山、潮境公園、東岸、國門廣場等，現階段初步認定國門廣場的效益相對比較適合，但謝也強調，最後地點不一定只能在國門廣場，後續仍要專業評估。

謝國樑指出，國外知名城市杜拜、新加坡、紐約、巴黎都開始興建摩天輪，或已經建置完成，也成功吸引觀光客，效益非常不錯。以基隆而言，郵輪旅客上下船時若有摩天輪可搭乘，也是專屬基隆的觀光亮點，他將長期往此方向來推動摩天輪，絕非臨時想到才要做。

至於大家關心設置的地點，因有民代與民眾認為在國門廣場腹地不足、會阻礙視野等，謝國樑則表示一定會找最佳的地點和高度來建置，也會繼續努力做專業評估及地方溝通，還有旅遊觀光景點的綜合考量，希望能在他任內完成。

而高雄黃色小鴨展出成功，也有議員建議基隆可再推動黃色小鴨，謝國樑回應，他肯定高雄市長陳其邁引進黃色小鴨替高雄市帶來的效益，但「黃色小鴨終究會有離開的一天」，基隆必須要有自己的亮點，他想替基隆建設永久性的娛樂設施。