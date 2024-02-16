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創新高該落跑？ 行家搖頭 台版「新尖牙股」5檔出列 AI走勢最要緊看這件事

【旺得富理財網 王順泉】台股金龍年開紅盤直接突破歷史新高，由於春節休市期間，美股AI相關個股狂漲，尤其NVIDIA、台積電ADR漲幅皆超過兩位數，台股補漲是必然。大漲激情過後，今天大盤與台積電皆出現回檔，尤其指數在萬8以上高檔區，難免有投資人擔心「高處不勝寒」、「居高思危」，操作心態趨於保守。

台股新高18725點，是否成為短線甚至波段的高點？大華國際投顧阮蕙慈表示，在AI新商機的帶動下，台股大驚奇才剛開始，不需要預設高點。阮蕙慈認為，邊緣AI今年剛開始，對以電子為主的台股相當有利，空手投資人要積極建立持股，想等拉回到萬8以下的機率愈來愈小。

阮蕙慈表示，AI在台股及美股頻頻創下大驚奇，未來小語言模型及邊緣AI，IP股將受惠最大，世芯創4450元歷史新高，市值超過3千億，力旺則達2422億；但高成長的如金麗科、神盾股價續創新高，市值僅362億、205億，安國市值179億，都有很大的比價空間。

永誠國際投顧總監陳威良表示，台股大漲創歷史新高，主要是反應封關期間美股走勢，一次反應到位落後補漲，過年前抱股過年的人承擔了半個月的風險，開高之後當然會想賣一趟，可視為短多下車；而買的人則是從選舉到農曆年封關陸續減碼的法人機構，必須加速回補。昨天的爆量可以解讀為短多出場、中長多進場。

萬寶投顧執行長王榮旭指出，今天台積電等電子股拉回，但傳產及金融股補漲，適度穩盤，使得大盤回檔不多，盤勢良性輪動，仍有續創高的可能。下週美股持續有重要財報公布，特別是輝達財報將出爐，是否繳出讓市場驚艷的成績單，攸關台股AI族群走勢以及指數變化。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。